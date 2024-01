V Afganistane opäť došlo k výbuchu, vyžiadal si najmenej dva životy

Kábul 11. januára (TASR) - Najmenej dvaja ľudia prišli o život a 12 ďalších utrpelo zranenia pri výbuchu, ku ktorému došlo vo štvrtok v západnej časti Kábulu, informovala tamojšia polícia. V afganskom hlavnom meste ide už o tretí takýto výbuch s obeťami na životoch za menej než týždeň, uvádza TASR podľa agentúry AFP.



Hovorca kábulskej polície uviedol, že výbuch zapríčinil granát odpálený pred obchodným centrom v štvrti obývanej utláčanou šiitskou menšinou Hazárov. Obeťami sú civilisti. Len v tejto oblasti ide už o druhú smrtiacu explóziu za menej ako týždeň.



Zmienenú prvú explóziu v tejto štvrti spôsobila v sobotu nálož umiestnená v autobuse. K tomuto útoku, pri ktorom prišlo o život najmenej päť ľudí a zranenia utrpelo ďalších 15, sa prihlásila militantná organizácia Islamský štát (IS).



IS sa následne v stredu prihlásil aj k utorňajšiemu výbuchu bomby v minivane na východe Kábulu, pri ktorom zahynuli najmenej traja ľudia a štyria ďalší utrpeli zranenia.



Počet samovražedných útokov a výbuchov v Afganistane klesol, od vtedy, ako sa hnutie Taliban dostalo v auguste 2021 opäť k moci, pričom zosadilo vládu podporovanú USA. Hrozbu v tejto chudobnej blízkovýchodnej krajine však aj naďalej predstavujú rôzne ozbrojené teroristické skupiny vrátane IS.