V Afganistane otvorili prvú továreň na rúška

Kábul 14. apríla (TASR) - Afganské ministerstvo zdravotníctva otvorilo v utorok vôbec prvú továreň na rúška a iné lekárske ochranné pomôcky v krajine. Ide o ďalšie zo série opatrení v boji proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.Továreň v hlavnom meste Kábul by mala byť schopná vyrábať asi 10.000 rúšok a iných ochranných prvkov tváre denne. Podľa ministerstva bude Afganistan v boji s vírusom potrebovať okolo milióna rúšok. Továreň by ich mala vyrobiť v priebehu niekoľkých mesiacov.V Afganistane po náraste počtu prípadov rastie aj cena dezinfekčných gélov a mydiel. Zraniteľná časť obyvateľstva tak ostáva bez ochrany voči vírusu.Vojnou zmietaný Afganistan dosiaľ potvrdil viac ako 700 prípadov nákazy koronavírusom a 23 úmrtí. Skutočný počet môže byť ešte vyšší, keďže ministerstvo dosiaľ potvrdilo iba 4300 testov.V snahe zabrániť šíreniu vírusu vláda umiestnila niekoľko najväčších miest vrátane Kábulu do karantény.