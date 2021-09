V Afganistane pôsobilo vyše 11.000 českých vojakov

Praha/Kábul 1. septembra (TASR) - Českí vojaci sa z misie v Afganistane začali sťahovať už tento rok v máji. V stredoázijskej krajine pôsobili celkovo 19 rokov. Išlo o historicky najdlhšie nasadenie príslušníkov českej armády v zahraničí. Počas výkonu práce ich za ten čas zahynulo 14, informovala v utorok Česká televízia.



Celkom prešlo afganskou misiou vyše 11.000 českých vojakov. Prví z nich prileteli v roku 2002. Slúžili v poľnej nemocnici, v strážnych jednotkách alebo v rekonštrukčnom tíme.



"Ja som za to rád, čo tam odviedli naši vojaci. V priamom kontakte nezahynul jediný náš vojak. Vždy to bolo nejakou pascou alebo nejakým nástražným výbušným systémom," bilancoval český minister obrany Lubomír Metnar.



Za dobu pôsobenia v Afganistane prišla česká armáda o 14 vojakov. Najtragickejším dňom misie sa stal 8. júl 2014. Na hliadku v okolí základne Bagrám zaútočil samovražedný atentátnik. Na mieste zomreli štyria vojaci, piaty zraneniam podľahol po prevoze do Prahy.



Po útoku samovražedného atentátnika o štyri roky neskôr na rovnakom mieste zahynuli ďalší traja českí vojaci. Rok 2018 priniesol aj poslednú českú obeť – rotného Tomáša Procházku.



V uplynulých mesiacoch sa českí vojaci z krajiny postupne sťahovali. Armáda evakuovala aj afganských spolupracovníkov a ich blízkych. Väčšina zo 169 ľudí v Česku požiadala o medzinárodnú ochranu. Po konci karantény – ktorá vyprší v týchto dňoch – sa presunú z objektov ministerstva obrany do zariadenia rezortu vnútra.



"S migračnou vlnou ako rizikom počítame, pripravujeme sa na ňu. Avšak primárny dozor na hraniciach musí prebiehať na vonkajšej hranici Európskej únie," povedal minister vnútra Jan Hamáček. Česká ambasáda v Kábule bude zatiaľ dočasne uzavretá. Časť jej agendy prevezme úrad v pakistanskom Islamabade.