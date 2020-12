V Afganistane pri výbuchu nastraženej nálože zahynulo najmenej 15 detí

Kábul 18. decembra (TASR) - Životy najmenej 15 detí si v piatok vyžiadal výbuch nálože v provincii Ghazní na východe Afganistanu. Ďalších najmenej 20 ľudí vrátane detí bolo pri výbuchu zranených. Nálož bola pripevnená na motorke, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Motorka explodovala na náboženskom zhromaždení v regióne Gílán, spresnil hovorca guvernéra provincie Ghazní, ktorá je dejiskom častých bojov medzi vládnymi silami a militantným hnutím Taliban. Deti mali na tomto zhromaždení prednášať verše z Koránu, čo je tradičná aktivita v piatky, ktoré sú pre moslimov posvätným dňom.



Mierové rozhovory medzi Talibanom a afganskou vládou, ktorých cieľom je ukončiť ozbrojený konflikt v krajine, sú pozastavené až do januára. Od septembra, keď sa tieto rokovania začali v katarskej metropole Dauhá, bol na území celého Afganistanu zaznamenaný prudký nárast ozbrojených stretov, v ktorých sa Taliban snažil získať prevahu. V provincii Ghazní povstalci ovládajú niekoľko oblastí.



Afganský prezident Ašraf Ghaní vyzval, aby sa ďalšie kolo mierových rokovaní konalo v Kábule, pričom uviedol, že je nevhodné stretávať sa v "luxusných hoteloch", ako to bolo v Dauhe.



Vyjednávači Talibanu odcestovali do Pakistanu, kde sa v piatok stretli s tamojším premiérom Imranom Chánom. Chán vyzval obe strany konfliktu, aby obmedzili násilnosti a súhlasili s prímerím.