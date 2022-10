V Afganistane protestovali proti vylúčeniu študentiek z internátov

Kábul 18. októbra (TASR) - Približne 30 Afganiek protestovalo v utorok pred Kábulskou univerzitou po tom, čo pre údajne porušenie pravidiel vylúčili skupinu študentov z internátov. Účastníčky protestu tvrdia, že všetko to boli ženy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dnešný protest bol za dievčatá, ktoré boli vysťahované," povedala organizátorka akcie pre AFP po tom, čo sily vládnuceho radikálneho hnutia Taliban demonštráciu rozohnali.



Organizátorky zároveň vyzvali na znovuotvorenie dievčenských stredných škôl, ktoré sú v krajine zatvorené od vlaňajšieho návratu Talibanu k moci.



Ministerstvo vysokého školstva Talibanu v pondelok oznámilo, že z ubytovacích zariadení bol vylúčený nezverejnený počet študentov, "ktorí porušili pravidlá a predpisy univerzitného internátu". Či sa vylúčenie týkalo len žien, ministerstvo neuviedlo.



Taliban zakázal dievčatám študovať na stredných školách len niekoľko týždňov po tom, čo vlani v auguste prevzal v Afganistane moc. Tamojšie ministerstvo školstva stredné školy pre dievčatá v marci opäť otvorilo, avšak Taliban ich vzápätí takmer okamžite zasa zatvoril.



Podľa Asistenčnej misie OSN v Afganistane (UNAMA) je odvtedy takmer milión afganských dievčat bez prístupu k vzdelaniu.



Viacerí predstavitelia Talibanu uviedli, že zákaz je len dočasný, no zároveň vymenovali zoznam dôvodov, prečo sa školy otvoriť nemôžu – pripisujú to nedostatku financií či potrebe prerobiť školské osnovy v súlade s učením islamu, pripomína AFP.



Ministerstvo školstva pre miestne médiá tiež povedalo, že ide o vec kultúrnych zvyklostí, keďže mnohí vidiečania údajne nechcú, aby ich dcéry do školy chodili.