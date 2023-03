V Afganistane sa opäť otvorili univerzity, ženy sa na ne nevrátili

Kábul 6. marca (TASR) - V Afganistane v pondelok po zimných prázdninách znovu otvorili univerzity. Do škôl sa však vrátili len muži, keďže ženy majú naďalej zakázané študovať. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Odkedy fundamentalistické hnutie Taliban prevzalo v auguste 2021 moc v krajine, zaviedlo pre tamojšie ženy viacero prísnych zákazov. Nemôžu napríklad zastávať verejné funkcie, navštevovať stredné a vysoké školy či chodiť do parkov.



"Je srdcervúce vidieť chlapcov navštevovať univerzitu, zatiaľ čo my musíme zostať doma. Je to rodová diskriminácia. Nikto by nám nemal brániť v učení," povedala Rahela (22) z centrálnej provincie Ghór.



Vláda Talibanu zakázala ženám študovať na univerzitách. Študentky obvinila, že ignorujú prísny kódex obliekania a požiadavku, aby ich do a z areálu školy sprevádzal mužský príbuzný.



Viacerí predstavitelia Talibanu uviedli, že zákaz je len dočasný, no zároveň vymenovali zoznam dôvodov, prečo sa školy pre ženy otvoriť nemôžu. Pripisujú to nedostatku financií či potrebe prerobiť školské osnovy v súlade s učením islamu, pripomína AFP.



Podľa niektorých predstaviteľov Talibanu sú ultrakonzervatívni duchovní, ktorí radia hlavnému vodcovi talibov mullovi Hajbatulláhovi Áchúndzádovi, hlboko skeptickí voči modernému vzdelávaniu žien.



Medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv odsúdili obmedzenia platiace pre Afganky. Podľa OSN Taliban buduje systém "rodového apartheidu".