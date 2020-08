V Afganistane sa po takmer piatich mesiacoch znovu otvorili univerzity

Kábul 5. augusta (TASR) - V Afganistane sa v stredu znovu otvorili všetky univerzity a vysoké školy, ktoré boli pre pandémiu nového druhu koronavírusu zatvorené takmer päť mesiacov. Informovala agentúra DPA odvolávajúca sa na príslušné úrady.



Hovorca afganského ministerstva vyššieho vzdelania potvrdil, že profesori i študenti sa už v stredu fyzicky vrátili na prednášky.



Na univerzitách je povinné nosiť na tvári rúško a dodržiavať medzi sebou fyzické rozstupy. Areály škôl budú podľa hovorcu denne dezinfikovať.



"Ak medzi našimi študentmi alebo profesormi objavíme pozitívny prípad (nákazy), tak nakazený bude na dva týždne poslaný do domácej karantény," povedal hovorca agentúre DPA.



V 37-miliónovom Afganistane je celkovo 167 štátnych a súkromných univerzít či vysokých škôl, ktoré navštevuje približne 450.000 študentov. Všetky tieto vzdelávacie inštitúcie boli od polovice marca zatvorené v snahe potlačiť šírenie koronavírusu. Výučba na nich však prebiehala prostredníctvom internetu.



Vo vojnou sužovanom Afganistane dosiaľ na koronavírus otestovali len približne 90.000 ľudí, a to pre obmedzený počet takýchto testov. Spomedzi otestovaných malo viac než 40 percent pozitívny výsledok, vďaka čomu tamojšia miera infekčnosti patrí k najvyšším na svete, píše DPA.



Afganská vláda v utorok rozhodla, že okrem univerzít a vysokých škôl zostanú zvyšné školy zatvorené až do odvolania.



Detský fond OSN (UNICEF) upozornil, že v dôsledku koronakrízy nemajú v Afganistane prístup k vzdelaniu milióny detí. Obmedzenia zavedené pre pandémiu postihujú obzvlášť dievčatá, ktoré sú doma často vystavované násiliu.