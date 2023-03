V Afganistane sa začal nový školský rok, žiaci sa o tom nedozvedeli

Kábul 21. marca (TASR) — V Afganistane sa v utorok začal nový školský rok, ale vyučovanie sa nekonalo, pretože žiaci a študenti o jeho začiatku nevedeli. Okrem toho státisíce dospievajúcich dievčat sa naďalej nemôžu chodiť na vyučovanie, uviedla agentúra AFP. Afganistan je jedinou krajinou na svete, kde dievčatá nesmú chodiť na strednú školu. Tento zákaz vyhlásilo vládnuce fundamentalistické hnutie Taliban krátko po tom, ako sa v auguste 2021 opäť zmocnilo vlády nad krajinou. Predchádzalo tomu stiahnutie zahraničných jednotiek vedených Spojenými štátmi z územia Afganistanu.



AFP zistila, že ministerstvo školstva nezverejnilo oznámenie o opätovnom otvorení škôl. Novinári francúzskej tlačovej agentúry navštívili v utorok v Kábule sedem škôl, do ktorých prišlo len niekoľko učiteľov a žiakov a žiadne vyučovanie sa nekonalo.



Školy sa podľa AFP znovu otvorili aj v provinciách Herát, Kundúz, Ghazní a Badachšán, no ani tam sa nevyučovalo.



Minister školstva Habibullah Agha vo svojom vyhlásení vydanom v utorok neskoro večer miestneho času potvrdil, že pre dievčatá budú otvorené školy do šiesteho ročníka. V praxi to znamená, že vláda zachovala platnosť svojho nariadenia, že dievčatá majú zákaz vzdelávať sa na stredných školách.



Zákaz stredoškolského vzdelávania dievčat začal platiť v marci minulého roka — len niekoľko hodín po tom, ako ministerstvo školstva znovu otvorilo školy pre dievčatá aj chlapcov.



Vodcovia Talibanu, ktorí ženám zakázali aj vysokoškolské štúdium, opakovane tvrdia, že stredné školy pre dievčatá znovu otvoria, keď budú splnené "podmienky" — od získania finančných prostriedkov až po prepracovanie učebných osnov podľa islamských kánonov.



Podobné ubezpečenia deklarovali talibovia aj počas svojej prvej vlády v rokoch 1996 - 2001, ale dievčatá mali zakázané navštevovať stredné školy počas ich celej päť rokov trvajúcej vlády.



Režim Talibanu zvrhla invázia vedená Spojenými štátmi, ktorá nasledovala po útokoch na USA z 11. septembra 2001. Za nasledujúcich vlád podporovaných zahraničím sa obnovili práva žien na vzdelanie i prácu.



Medzinárodné spoločenstvo stanovilo právo žien na vzdelanie ako kľúčovú podmienku pri rokovaniach o pomoci a uznaní súčasnej vlády Talibanu. Doteraz ju neuznala žiadna krajina sveta.



Podľa hodnotenia OSN je Afganistan pod vládou Talibanu, pokiaľ ide o práva žien, "najrepresívnejšou krajinou na svete".



Aj Misia OSN v Afganistane (UNAMA) v utorok vyzvala úrady, aby zrušili zákaz vzdelávania dievčat i ďalšie opatrenia diskriminujúce ženy.



Ženy v Afganistane boli fakticky vytlačené z verejného života, museli sa vzdať väčšiny pracovných miest v štátnych inštitúciách alebo im je vyplácaný zlomok ich bývalého platu za to, že zostali doma. Okrem toho majú zakázané chodiť do parkov, do telocviční a verejných kúpeľov a na verejnosti musia chodiť zahalené.



Začiatok nového akademického roka v Afganistane koliduje so sviatkom Novrúz, perzským novým rokom, ktorý sa v Afganistane pred návratom Talibanu k moci bujaro oslavoval, ale nový režim ho považuje za "nezákonný".