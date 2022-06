V Afganistane sa začala kampaň na likvidáciu makových polí

Kábul 2. júna (TASR) - Afganské vládnuce fundamentalistické hnutie Taliban vo štvrtok spustilo rozsiahlu kampaň, ktorej cieľom je skoncovať s pestovaním maku a zastaviť tak rozsiahlu výrobu ópia a heroínu. Miestni poľnohospodári sa však obávajú, že v dôsledku tohto rozhodnutia prídu o zdroje živobytia, píše agentúra AP.



Taliban vydal v apríli výnos, ktorým na území celého Afganistanu zakázal pestovanie maku. Tí, ktorí toto nariadenie porušia, budú "zatknutí a súdení podľa práva šaría".



Zákaz pestovania maku však môže ohroziť milióny chudobných pestovateľov, ktorých živobytie závisí práve od úrody na makových poliach. Situácia sa zhoršila po tom, čo moc v Afganistane vlani v auguste prevzal Taliban, čím krajinu odrezal od zahraničnej finančnej pomoci a uvrhol veľkú časť obyvateľstva do chudoby.



Podľa agentúry AP sa Taliban snaží zničiť makové polia traktormi, no neexistujú oficiálne údaje o tom, koľko polí už takýmto spôsobom stihol zlikvidovať. Predstavitelia vlády však oznámili, že sa budú snažiť farmárom ponúknuť pestovanie alternatívnych plodín.



Afganistan je najväčším výrobcom ópia na svete a jedným z najdôležitejších zdrojov heroínu pre európsky a ázijský trh. Produkcia maku však za uplynulých 20 rokov rástla napriek tomu, že sa ju viaceré krajiny vrátane Spojených štátov snažili zastaviť.



V roku 2021 sa mak v Afganistane pestoval na 177.000 hektároch, čo by podľa odhadu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu vystačilo na výrobu 650 ton heroínu. Výroba opiátov tvorí až 14 percent z afganského hrubého domáceho produktu (HDP), čo prevyšuje hodnotu ich legálneho exportu.