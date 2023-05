V Afganistane sa zrútil vojenský vrtuľník americkej výroby

Kábul 21. mája (TASR) - Dvaja piloti zahynuli v nedeľu pri páde vojenského vrtuľníka americkej výroby na severe Afganistanu. Uviedlo to afganské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Vrtuľník MD-530 afganských vzdušných síl, ktorý smeroval z leteckej základne v (meste) Mazár-e Šaríf do (provincie) Samangán, narazil do elektrického stožiara," napísal afganský rezort obrany v príspevku na sociálnej sieti.



Americká armáda zanechala v Afganistane po stiahnutí v roku 2021 vojenské vybavenie vrátane lietadiel a zbraní v hodnote miliárd dolárov. Podľa Washingtonu však bola väčšina tejto techniky znefunkčnená. Afganskému vládnemu radikálnemu hnutiu Taliban sa však údajne niektoré lietadlá a vrtuľníky podarilo opraviť.



Vlani v septembri sa v Afganistane počas cvičného letu zrútil americký vrtuľník Black Hawk, ktorého sa zmocnil Taliban. Predmetná nehoda si vyžiadala tri obete.