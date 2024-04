V Afganistane spustili očkovaciu kampaň proti detskej obrne

Kábul 29. apríla (TASR) - V Afganistane spustili v pondelok novú očkovaciu kampaň proti detskej obrne. Cieľom je ochrániť približne 10,7 milióna detí do päť rokov pred týmto nebezpečným ochorením. Oznámilo to afganské ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Očkovacia kampaň potrvá štyri dni a bude prebiehať v 31 z 34 afganských provincií. V provinciách Ghór, Dájkundí a Bámján bude očkovanie prebiehať neskôr, keďže situáciu v nich v súčasnosti komplikuje chladné počasie a dažde, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



"Spolu s našimi partnermi sme odhodlaní odstrániť detskú obrnu z Afganistanu," uviedol minister zdravotníctva vlády hnutia Taliban Kalandár Ibad. "Budeme neunávne pracovať a pokračovať v očkovacích kampaniach proti detskej obrne a doplnkových zdravotníckych službách, kým nedosiahneme cieľ úplného vyhubenia detskej obrny," dodal.



Ministerstvo vyzvalo miestnych predstaviteľov a duchovných, aby spolupracovali s poskytovateľmi očkovania.



Svetová zdravotná organizácia (WHO) ešte v decembri varovala, že repatriácia migrantov zo susedného Pakistanu zvýšila riziko šírenia tohto nebezpečného vírusu. Afganistan odvtedy uskutočnil najmenej tri kolá celonárodnej vakcinácie proti detskej obrne.



Očkovacie kampane v Afganistane aj Pakistane sú často sprevádzané ťažkosťami. V oboch krajinách sa šíria konšpiračné teórie, ktoré tvrdia, že vakcína proti detskej obrne spôsobuje neplodnosť a že ľudia, ktorí vakcínu podávajú, sú tajní agenti.



V Afganistane od augusta 2021 vládne radikálne hnutie Taliban, ktoré ešte pred opätovným prevzatím moci v celej krajine zakázalo vakcinácie v oblastiach pod jeho kontrolou. Organizácii spojených národov sa však potom úspešne podarilo vyjednať obnovenie očkovacieho programu v celom Afganistane.