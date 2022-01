V Afganistane usmrtili vplyvného predstaviteľa odnože Talibanu

Islamabad 10. januára (TASR) - Pri útoku v provincii Nangarhár na východe Afganistanu prišiel o život veliteľ a hovorca organizácie Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), pakistanskej odnože afganského Talibanu. Zabitý Muhammad Churásání bol na úteku od roku 2014, keď pakistanská armáda na zasiahla proti tejto militantnej islamistickej skupine, uviedla agentúra AFP.



Churásáního smrť prišla len niekoľko týždňov po tom, čo iný vodca pakistanského Talibanu vyviazol bez zranení z údajného útoku dronu, ktorého terčom bol dom vo východnom Afganistane, kde sa vtedy skrýval.



Podľa AFP stále nie je jasné, kto je za tento útok zodpovedný. Kapacity na jeho vykonanie má aj Pakistan. Spojené štáty tiež uviedli, že podobné útoky môžu podnikať aj po stiahnutí koaličných jednotiek z Afganistanu k 31. augustu 2021.



TTP - samostatné hnutie, ktoré má spoločné korene s afganským Talibanom - po svojom sformovaní v roku 2007 uvrhlo Pakistan do obdobia bezprecedentného násilia.



Churásání - vlastným menom Chálid Balti - pred útekom do Afganistanu viedol podľa pakistanských úradov "výcvikový tábor pre teroristov" v štáte Severný Vaziristan.



TTP je obviňovaná zo stoviek samovražedných bombových útokov a únosov po celej krajine a istý čas ovládla rozsiahle časti kmeňových území, kde presadila používanie radikálneho výkladu islamského práva.



Po tom, ako v roku 2014 pri masakri v škole v Péšávare prišlo o život takmer 150 detí, pakistanská armáda vyslala do bašty TTP svojich vojakov a rozdrvila toto hnutie, čím prinútila jeho bojovníkov stiahnuť sa do Afganistanu.



Pakistanská vláda koncom minulého roka oznámila, že uzavrela s TTP prímerie v trvaní jedného mesiaca, ktoré sprostredkoval afganský Taliban. Prímerie sa skončilo 9. decembra po tom, čo mierové rozhovory uviazli na mŕtvom bode.