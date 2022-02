V Afganistane zadržali dvoch novinárov spolupracujúcich s OSN

Kábul 11. februára (TASR) - Dvoch novinárov, ktorí spolupracovali s Organizáciou Spojených národov (OSN), zadržali spolu s ďalšími miestnymi pracovníkmi v Afganistane. Oznámil to v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Dvaja novinári pridelení k UNHCR a afganskí občania, ktorí s nimi pracovali, boli zadržaní v Kábule... Spravíme všetko pre to, aby sme túto situáciu vyriešili v spolupráci s ostatnými," uviedol UNHCR na sociálnej sieti Twitter.



Afganská tajná služba NDS uviedla, že o zadržaní novinárov zatiaľ nič nevie. "Nemáme o nich žiadne informácie, kedy a kde zmizli... Informácie sa snažíme získať," uviedol hovorca NDS, ktorý zároveň dodal, že jeho úrad je ohľadom tejto veci v kontakte s afganským ministerstvom vnútra.



Agentúry, ktoré spadajú pod OSN, zamestnávajú novinárov, ktorí informujú o ich práci po celom svete, píše Reuters.



Odkedy hnutie Taliban prevzalo vlani v auguste v Afganistane moc, stúpajú obavy, že podnikne kroky proti disidentom. OSN v posledných týždňoch vyjadrila opakovane znepokojenie v súvislosti s nezvestnými aktivistami bojujúcimi za práva žien.



Zahraničné krajiny odmietajú uznať vládu Talibanu, avšak napriek tomu sa snažia v krajine angažovať, aby zmiernili humanitárnu krízu, ktorá má pôvod v ekonomike zasiahnutej sankciami i v zastavení financovania.



Delegácia Talibanu tento týždeň napríklad navštívila Ženevu, kde rokovala so švajčiarskymi predstaviteľmi aj s humanitárnymi agentúrami. Táto delegácia požiadala tiež o rokovania s medzinárodným spoločenstvom – ktoré vládu Talibanu oficiálne neuznáva – o poskytovaní nevyhnutnej humanitárnej pomoci pre Afganistan.