V Afganistane zadržali muža za zverejnenie správy o zákaze TV seriálov

Kábul 18. marca (TASR) - V Afganistane zadržali popredného moderátora správ za šírenie informácie o tom, že vládnuce hnutie Taliban zakázalo vysielať v krajine zahraničné televízne seriály. V piatok to oznámil jeho zamestnávateľ, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Hlavná afganská nezávislá televízna sieť TOLOnews informovala, že hlásateľa správ Bahráma Amána zadržali vo štvrtok večer v kancelárii spoločne so šéfom spravodajstva a právnym poradcom. Dôvodom malo byť odvysielanie správy, že Taliban zakázal afganským televíznym kanálom vysielať zahraničné seriály.



Taliban zákaz zahraničných dramatických seriálov a telenoviel príliš nekontroloval, ale vyzerá to tak, že začal príslušné nariadenie presadzovať prísnejšie, píše AFP.



Právnika a šéfa spravodajstva neskôr prepustili, uviedla TOLOnews.



Skupiny pre ľudské práva odsúdili úpadok slobody médií a rastúci počet útokov na novinárov v Afganistane, odkedy sa Taliban minulý rok vrátil k moci. OSN po najnovšom zatknutí vyzvala vládnych predstaviteľov na ukončenie "zastrašovania a vyhrážania sa novinárom".



Taliban pri nástupe k moci prisľúbil, že jeho vláda bude miernejšia ako v čase prvého pôsobenia v rokoch 1996 – 2001. Napriek tomu pravidelne zasahuje proti novinárom, kritikom režimu a ženám, ktoré požadujú právo na prácu a vzdelanie.