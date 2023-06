V Afganistane zadržali Rakúšana, údajne je obvinený zo špionáže

Viedeň 13. júna (TASR) - V Afganistane zadržali rakúskeho občana, ktorý do krajiny pricestoval v máji tohto roka. V utorok to oznámilo rakúske ministerstvo zahraničných vecí, TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Rakúsky rezort diplomacie poznamenal, že Rakúsko už dlho varuje svojich občanov pred cestovaním do Afganistanu. Totožnosť zadržaného muža ministerstvo nezverejnilo, je však v pravidelnom kontakte s jeho rodinou a "aktívne hľadá riešenie".



O prípade ako prvý informoval rakúsky denník Der Standard. Noviny muža identifikovali len ako Herberta F. a je to dlhoročný krajne pravicový extrémista a spoluzakladateľ menšej krajne pravicovej Národnej demokratickej strany (NDP), ktorá bola v roku 1988 zakázaná.



Denník uvádza, že vo väzbe je už niekoľko týždňov. Zadržali ho po tom, ako krajne pravicový časopis uverejnil jeho článok "Dovolenka s Talibanom", v ktorom pozitívne vnímal život v Afganistane za vlády tohto radikálneho hnutia. Údajne je obvinený zo špionáže. Rakúski neonacisti jeho prípad zverejnili prostredníctvom aplikácie Telegram.



Taliban prevzal moc v Afganistane 15. augusta 2021 po stiahnutí sa zahraničných síl pod vedením USA.



Podľa novín Der Standard muž veľakrát cestoval do nebezpečných lokalít. Afganistan navštívil v 80. rokoch a pred niekoľkými rokmi tiež navštívil na severe Sýrie Kurdov bojujúcich proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).