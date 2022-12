V Afganistane ženy protestovali proti zákazu štúdia na univerzitách

Kábul 22. decembra (TASR) - Skupina afganských žien vo štvrtok v hlavnom meste Kábul protestovala proti najnovšiemu nariadeniu Talibanu, ktorý ženám zakázal štúdium na univerzitách. Niektoré z protestujúcich žien boli po demonštrácii zadržané. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Afganské vládnuce hnutie Taliban v utorok zakázalo s okamžitou platnosťou všetkým ženám navštevovať univerzity v krajine - v utorok to v liste adresovanom všetkým štátnym a súkromným univerzitám oznámilo ministerstvo vysokého školstva v Kábule.



"Všetci ste informovaní, aby ste na základe spomínaného nariadenia pozastavili prístup ženám k vzdelávaniu až do odvolania," uvádza sa v liste, ktorý podpísal minister pre vysoké školstvo Neda Mohammad Nadím.



Na štvrtkovom proteste proti tomuto nariadeniu sa zúčastnilo približne 12 žien zahalených v hidžáboch, ktoré kráčali ulicami afganskej metropoly Kábul. Najskôr plánovali protestovať pred Kábulskou univerzitou, no miestne úrady tam rozmiestnili veľký počet príslušníkov bezpečnostných zložiek, preto sa rozhodli svoju akciu presunúť inde. Polícia niekoľko z nich zadržala, ale dve ženy neskôr prepustila.



Agentúra AFP pripomína, že odkedy vlani v auguste v Afganistane prevzal moc Taliban, protesty žien sú čoraz zriedkavejším javom. Účastníčkam takýchto demonštrácií hrozí zatknutie, násilie či spoločenská stigma.



Afganské ženy majú zakázané kamkoľvek cestovať bez sprievodu mužského príbuzného a mimo svojho domova sa musia zahaľovať do burky alebo hidžábu. Taliban nedávno zakázal ženám vstup do parkov, lunaparkov, posilňovní a verejných kúpeľov. Školy pre dospievajúce dievčatá sú vo väčšine územia Afganistanu zatvorené už viac než rok.