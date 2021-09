V Afghanistane je stále asi 100 amerických občanov, ktorí chcú odísť

Washington/Kábul 27. septembra (TASR) - Spojené štáty majú vedomosť o tom, že približne 100 amerických občanov a osôb s trvalým pobytom, ktorí po ukončení evakuačnej operácie ostali v Afganistane, je pripravených z krajiny odísť. Pre agentúru Reuters to v pondelok uviedol nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí.



"Našou hlavnou prioritou v Afganistane samozrejme ostáva pomoc americkým občanom, ktorí si teraz želajú krajinu opustiť," uviedol zdroj Reuters.



Americký rezort diplomacie sa v súčasnosti podľa neho snaží dostať týchto ľudí na palubu lietadiel odlietajúcich z Afganistanu.



Odkedy americké jednotky na konci augusta opustili Afganistan a letisko v Kábule odovzdali Talibanu, Afganistan letecky opustilo dovedna 85 amerických občanov a 76 osôb s trvalým pobytom, uviedol nemenovaný predstaviteľ amerického rezortu diplomacie.



USA z Afganistanu evakuovali približne 124.000 ľudí po tom, ako sa moci v Afganistane minulý mesiac chopilo hnutie Taliban.



Niektorí americkí občania však podľa tohto zdroja z Afganistanu nechceli odísť bez svojich rodinných príslušníkov, ktorí v tom čase nemali potrebné dokumenty na vstup do USA.



"Úplne rozumiem, aká bolestná je pre nich táto voľba..., avšak zatiaľ sme nerozšírili podporu pre urýchlený odchod a presídlenie do USA pre širšie rodiny amerických občanov," uviedol nemenovaný predstaviteľ rezortu diplomacie. Ten zároveň uviedol, že USA čoskoro zintenzívnia svoje snahy o pomoc najbližším rodinným príslušníkom Američanov, ktorým chýbajú potrebné dokumenty, avšak nie pre širšiu rodinu, ktorá sa môže skladať z veľkého počtu ľudí.