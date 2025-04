V africkom Nigeri uniesli Švajčiarku, podozriví sú islamisti

Abidjan 17. apríla (TASR) - V africkom štáte Niger došlo k ďalšiemu únosu cudzinca: ide o 67-ročnú Švajčiarku, ktorá sa stala obeťou únosu minulú nedeľu v stredonigerskom meste Agadez, informovala v noci na štvrtok agentúra AFP, píše TASR. K únosu sa zatiaľ nikto neprihlásil, ale úrady majú podozrenie, že ho spáchali džihádisti.



AFP objasnila, že veľké oblasti tohto západoafrického štátu ovládajú ozbrojené skupiny napojené na Islamský štát (IS) alebo sieť al-Káida, pričom bezpečnostné riziko zvýšil aj nedávny odchod americkej armády z Nigeru.



Podľa AFP v meste Agadez pred tromi mesiacmi uniesli aj Rakúšanku Evu Gretzmacherovú.



K zodpovednosti za únos Švajčiarky - identifikovanej ako Claudia - sa nikto neprihlásil, ale spôsob únosu má znaky predchádzajúcich prípadov spájaných s džihádistickými skupinami, uviedol prezident Medzinárodného centra pre štúdie o regióne Sahel Seidik Abba.



Spresnil, že neznáme osoby najprv realizujú samotný únos, potom naložia rukojemníka do auta a vyrazia preč z mesta. Uneseného neskôr odovzdajú objednávateľovi.



Viacerí pozorovatelia agentúre AFP tlmočili svoje presvedčenie, že za nedávnymi únosmi stojí IS.



Okrem 73-ročnej Gretzmacherovej, ktorú zajali 11. januára, sú v zajatí aj štyria marockí vodiči kamiónov unesení 18. januára na ceste medzi Dori na severovýchode Burkiny Faso a Terou na západe Nigeru.



Hypotézu o zodpovednosti IS podporuje aj fakt, že IS vyzýva na únosy ľudí zo Západu, dodal Wassim Nasr, výskumník a novinár špecializujúci sa na džihádistické hnutia.



Keďže skupina al-Káida na podporu islamu a moslimov (JNIM) sa od týchto únosov dištancovala, odborníci predpokladajú, že je za nimi IS. V takom prípade IS musel zmeniť svoj prístup a „teraz už má logistický systém“, ako rukojemníkov pravidelne presúvať, starať sa o ich zdravie, jedlo a dohľad nad nimi, ozrejmil Yvan Guichaoua z Bonnského medzinárodného centra pre štúdium konfliktov.



Podľa novinára Ibrahima Manza Dialla, riaditeľa mediálnej skupiny Air-Info so sídlom v Agadeze, toto mesto „nie je oblasťou pod vplyvom Islamského štátu“, preto si myslí, že únosy Claudie a Gretzmacherovej „sú (skôr) dielom subdodávateľov teroristických skupín.“



Agadez je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO. Súčasná bezpečnostná situácia však spôsobila, že cestovný ruch spadol na nulu a úrady západných štátov pre veľmi vysoké riziko únosu v celej krajine varujú pred cestami do Nigeru.