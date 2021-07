V Afrike úplne zaočkovali len niečo vyše jedného percenta populácie

Johannesburg 9. júla (TASR) - V celej Afrike dosiaľ proti ochoreniu COVID-19 úplne zaočkovali iba 1,19 percenta populácie. Toto mimoriadne nízke číslo vyvoláva obavy najmä v súvislosti s treťou vlnou pandémie, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



"V tejto fáze pandémie je to príliš málo," uviedol riaditeľ Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) John Nkengasong.



V Afrike hlásili začiatok tretej vlny pandémie už začiatkom mája. Počet nových prípadov tam stúpa už siedmy týždeň za sebou. Minulý týždeň bol pritom podľa WHO pre Afriku vôbec najhorším týždňom od začiatku pandémie. Zaznamenali tam počas neho viac ako 251.000 nových prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, čo je až o 20 percent viac než v predchádzajúci týždeň.



Počet prípadov momentálne stúpa najmä v 16 afrických krajinách, pričom podľa riaditeľa WHO pre Afriku Matshidisa Moetiho to najhoršie Afriku ešte len čaká. Za nárast infikovaných môže v súčasnosti najmä vysoko nákazlivý koronavírusový variant delta, ktorý zatiaľ zaznamenali v 15 afrických krajinách.



Celkovo v Afrike doteraz podľa údajov Africa CDC zaznamenali viac ako 5,7 milióna prípadov nákazy SARS-CoV-2 a vyše 148.000 súvisiacich úmrtí. V porovnaní s inými časťami sveta tak ide o nízky počet. Odborníci sa však domnievajú, že skutočný počet nakazených i obetí pandémie je na tomto kontinente, kde žije približne 1,3 miliardy ľudí, omnoho vyšší.



Afrike si v tomto roku chcela zaobstarať celkovo 700 miliónov dávok vakcín. Dosiaľ sa jej však podarilo získať len 70,4 milióna dávok vakcín, z ktorých už tamojším obyvateľom podali 53 percent, uvádza Africa CDC.