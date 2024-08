V Afrike vyhlásili núdzový stav v súvislosti so šírením opičích kiahní

Addis Abeba 13. augusta (TASR) - Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) vyhlásilo v utorok stav núdze v oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením nákazy opičích kiahní na kontinente. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Opičie kiahne sa v súčasnosti šíria vo viacerých afrických krajinách, predovšetkým v Konžskej demokratickej republike, odkiaľ sa nákaza začala rozširovať do okolitých krajín.



"Opičie kiahne prekračujú hranice, ovplyvňujú tisíce ľudí na našom kontinente. Rodiny sú rozdeľované a táto bolesť a utrpenie sa dotkli každého kúta nášho kontinentu," uviedol riaditeľ Africa CDC Jean Kaseya.



Centrum, ktoré je agentúrou Africkej únie (AÚ), minulý týždeň upozornilo, že nákaza týmto ochorením sa šíri mimoriadne rýchlo. Podľa údajov CDC v Afrike od začiatku tohto roka zaznamenali už vyše 15.000 prípadov nákazy opičími kiahňami a 461 úmrtí. To predstavujú nárast o 160 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka.



"Toto vyhlásenie nie je len formalitou, je to jasná výzva konať... Musíme byť proaktívni a agresívni v našich snahách zabrániť šíreniu tejto hrozby a eliminovať ju," uviedol Kaseya.



Opičie kiahne (mpox) sú infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša pri blízkom kontakte. Majú symptómy podobné chrípke, pričom spôsobujú aj hnisajúce vyrážky. Väčšina prípadov má mierny priebeh, avšak toto ochorenie môže aj zabíjať.



Z Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa začal najskôr šíriť endemický kmeň ochorenia známy ako Clade I. No zdá sa, že blízkym kontaktom medzi ľuďmi, predovšetkým deťmi, sa začal šíriť nový variant známy ako Clade Ib.



Opičie kiahne sa prvýkrát objavili v KDR v roku 1970. V máji 2022 sa celosvetovo prudko rozšíril počet infekcií. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC), ktorý trval do mája 2023.