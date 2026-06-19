< sekcia Zahraničie
V Albánsku obvinili ďalších 27 osôb v súvislosti s protestami
Polícia vo svojom piatkovom vyhlásení uviedla, že 27 ľudí bolo obvinených z „navádzania“ demonštrantov cez cesty a mimo vopred schválených trás počas nočného pochodu v hlavnom meste Tirana.
Autor TASR
Tirana 19. júna (TASR) - Albánska polícia v piatok obvinila ďalších 27 demonštrantov z porušenia verejného poriadku po nočných protestoch proti výstavbe luxusného letoviska, ktoré je spojené s dcérou amerického prezidenta Ivankou Trumpovou a jej manželom Jaredom Kushnerom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Od konca mája sa v Albánsku zhromažďujú tisíce ľudí a žiadajú zrušenie výstavby tohto projektu na južnom pobreží krajiny z dôvodu jeho dosahov na chránené mokrade v okolí, ktoré sú domovom tuleňov, morských korytnačiek a plameniakov.
Polícia vo svojom piatkovom vyhlásení uviedla, že 27 ľudí bolo obvinených z „navádzania“ demonštrantov cez cesty a mimo vopred schválených trás počas nočného pochodu v hlavnom meste Tirana. Tieto osoby boli tiež obvinené z „činností, ktoré narúšajú verejný poriadok a bezpečnosť“.
Očakávalo sa, že ľudia vyjdú do ulíc aj v piatok večer. AFP pripomína, že demonštranti sľúbili, že v zhromaždeniach budú pokračovať, kým nebudú splnené ich požiadavky.
Vyhlásenie albánskej polície nasledovalo niekoľko dní po tom, ako začiatkom tohto týždňa 35 ľudí obvinili z blokovania diaľnice počas víkendových protestov.
Vlny demonštrácií vyvolala výstavba ostnatého drôtu a prítomnosť buldozérov na pokojnej pláži v pobrežnej oblasti v blízkosti obce Zvernec približne 100 kilometrov juhozápadne od Tirany, vysvetľuje AFP.
Potýčky medzi miestnymi demonštrantmi a súkromnou bezpečnostnou službou na mieste plánovanej výstavby letoviska vyvolali pobúrenie a prilákali veľké davy ľudí na demonštrácie.
Odpor voči tomuto projektu sa stal ohniskom frustrácie z vnímanej korupcie, pričom medzi požiadavkami protestujúcich sa už objavuje aj odstúpenie premiéra Ediho Ramu, dodáva AFP.
Od konca mája sa v Albánsku zhromažďujú tisíce ľudí a žiadajú zrušenie výstavby tohto projektu na južnom pobreží krajiny z dôvodu jeho dosahov na chránené mokrade v okolí, ktoré sú domovom tuleňov, morských korytnačiek a plameniakov.
Polícia vo svojom piatkovom vyhlásení uviedla, že 27 ľudí bolo obvinených z „navádzania“ demonštrantov cez cesty a mimo vopred schválených trás počas nočného pochodu v hlavnom meste Tirana. Tieto osoby boli tiež obvinené z „činností, ktoré narúšajú verejný poriadok a bezpečnosť“.
Očakávalo sa, že ľudia vyjdú do ulíc aj v piatok večer. AFP pripomína, že demonštranti sľúbili, že v zhromaždeniach budú pokračovať, kým nebudú splnené ich požiadavky.
Vyhlásenie albánskej polície nasledovalo niekoľko dní po tom, ako začiatkom tohto týždňa 35 ľudí obvinili z blokovania diaľnice počas víkendových protestov.
Vlny demonštrácií vyvolala výstavba ostnatého drôtu a prítomnosť buldozérov na pokojnej pláži v pobrežnej oblasti v blízkosti obce Zvernec približne 100 kilometrov juhozápadne od Tirany, vysvetľuje AFP.
Potýčky medzi miestnymi demonštrantmi a súkromnou bezpečnostnou službou na mieste plánovanej výstavby letoviska vyvolali pobúrenie a prilákali veľké davy ľudí na demonštrácie.
Odpor voči tomuto projektu sa stal ohniskom frustrácie z vnímanej korupcie, pričom medzi požiadavkami protestujúcich sa už objavuje aj odstúpenie premiéra Ediho Ramu, dodáva AFP.