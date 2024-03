V Albánsku odsúdili starostu mesta s gréckou menšinou za hlasy

Tirana 5. marca (TASR) - Špeciálny súd v Albánsku poslal v utorok na dva roky do väzenia starostu mesta Himare, v ktorom býva početná grécka menšina, v súvislosti s obvineniami z kupovania hlasov. Verdikt pravdepodobne prispeje k zvýšeniu napätia so susedným Gréckom, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Grécko vyzvalo vládu v Tirane, aby súdny proces proti starostovi Dhionisiosovi Alfredovi Belerimu zastavila. Varovalo, že prípad by mohol negatívne ovplyvniť žiadosť Albánska o vstup to Európskej únie. Albánsko je v súčasnosti kandidátskou krajinou a rokuje o plnom členstve. Albánska vláda však reagovala s tým, že nemôže urobiť nič, keďže je to vec justície.



Beleriho zvolili za starostu mesta Himare, ktoré sa nachádza asi 240 kilometrov južne od albánskeho hlavného mesta Tirana. Avšak ešte niekoľko dní pred zvolením ho polícia zadržala, pretože údajne ponúkal 40.000 albánskych lekov (zhruba 390 dolárov) deviatim voličom. Vo voľbách síce zvíťazil, ale sľub už z väzenia nemohol zložiť.



Beleriho advokát označil verdikt za "politický a objednaný premiérom". Plánuje sa voči nemu odvolať.



Medzi Gréckom a postkomunistickým Albánskom sa občas vystupňuje napätie, a to najmä v súvislosti s otázkami práv menšín a početnej albánskej komunity v Grécku, konštatuje AP.