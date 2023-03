V Albánsku opozičná demonštrácia žiadala odstúpenie premiéra

Tirana 3. marca (TASR) - Tisíce prívržencov albánskej opozície v piatok znova demonštrovali v hlavnom meste Tirana za odstúpenie premiéra Ediho Ramu pre údajnú korupciu a zlé riadenie ekonomiky. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Demonštranti sa v lejaku zhromaždili pred hlavnou budovou vlády a skandovali heslá. Prihovoril sa im bývalý prezident a niekdajší premiér Sali Berisha, ktorý vedie stredoľavú Demokratickú stranu, a tiež exprezident Ilir Meta, ktorý vedie ľavicovú Albánsku stranu slobody.



Opoziční lídri znovu vyzvali socialistického premiéra Ramu na odstúpenie. Berisha povzbudzoval protestujúcich: "Pridajte sa k nám v tejto revolúcii, aby sme zosadili túto zločineckú organizáciu (vládu) a zachránili Albánsko a jeho občanov."



Protest sa skončil pokojne.



Išlo už o štvrté protivládne zhromaždenie za posledné štyri týždne. Opozícia obviňuje Ramu a jeho kabinet z korupcie, napojenia na organizovaný zločin a zo zlej ekonomickej politiky. Krajinu preto hromadne opúšťajú mladí Albánci, ktorí si hľadajú prácu v západoeurópskych krajinách.



Vláda to odmieta a argumentuje, že v porovnaní so zvyškom Európy udržala nízku infláciu, zvýšila minimálnu mzdu a dotuje účty za elektrinu rodinám aj malým podnikom.



Rama vo štvrtok v parlamente odmietol podať demisiu a vyhlásil, že opozícia chce "politicky využiť právny spor v USA, ktorý nijako nesúvisí s Albánskom, vládou ani mnou osobne".



Opozícia tvrdí, že Rama podplácal Charlesa McGonigala z FBI, ktorý je v USA obvinený zo zatajovania kľúčových podrobnostío svojej ceste do Albánska v roku 2017 s bývalým albánskym tajným agentom. Ten mal McGonigalovi dať najmenej 225.000 dolárov.



McGonigal sa s Ramom stretol viackrát a údajne ho vystríhal pred udeľovaním povolení na vrty na albánskych naftových poliach pre ruské firmy.



Rama priznal stretávanie, ale odmietol obvinenia, že mu dával peniaze alebo nejako uprednostňoval jeho záujmy.