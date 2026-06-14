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V Albánsku protestovali proti ďalšiemu luxusnému stavebnému projektu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Albánci už dva týždne protestujú proti plánom na výstavbu luxusného letoviska, za ktorým je zať amerického prezidenta Jared Kushner.

Autor TASR
Tirana 14. júna (TASR) - Približne 200 protestujúcich v sobotu strhlo kovové a ostnaté oplotenie obklopujúce luxusný stavebný projekt na albánskom pobreží Jadranského mora. Denník The Guardian konštatuje, že ide o ďalší znak rastúceho hnevu Albáncov voči výstavbe v environmentálne citlivých oblastiach, píše TASR.

Albánci už dva týždne protestujú proti plánom na výstavbu luxusného letoviska, za ktorým je zať amerického prezidenta Jared Kushner. Demonštranti žiadajú zrušenie tohto projektu z dôvodu jeho dosahov na chránené mokrade v okolí, ktoré sú domovom tuleňov, morských korytnačiek a plameniakov.

Obyvatelia dediny Rrjoll ležiacej v oblasti pieskových pláží a borovicových lesov na severozápade Albánska v sobotu protestovali proti ďalšiemu projektu s tvrdením, že sa stavia na pôde, ktorú im zhabali.

Protestujúci mávali vlajkami Albánska, strhávali oplotenie a kričali: „Revolúcia!“. Niektorí sa dostali do potýčky s bezpečnostnými zložkami, ale polícia ich nezastavila pri odstránení oplotenia.

„Protesty sa nezastavia, kým obyvatelia dediny Rrjoll nedostanú odškodnenie. Sme 200 rodín, ktorých pôda bola zabavená,“ uviedol jeden z protestujúcich.

Albánska spoločnosť buduje na tomto mieste päťhviezdičkové luxusné turistické stredisko a albánska vláda jej v rámci tohto projektu udelila „osobitný štatút investora,“ objasňuje The Guardian.

Vlastník pôdy v tejto oblasti pre britský denník povedal, že to, čo sa deje v Albánsku, je „šialenstvo“. „Požiadali sme investorov, aby prišli a konzultovali s ľuďmi, ale odmietli,“ uviedol.
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