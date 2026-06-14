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V Albánsku protestovali proti ďalšiemu luxusnému stavebnému projektu
Albánci už dva týždne protestujú proti plánom na výstavbu luxusného letoviska, za ktorým je zať amerického prezidenta Jared Kushner.
Autor TASR
Tirana 14. júna (TASR) - Približne 200 protestujúcich v sobotu strhlo kovové a ostnaté oplotenie obklopujúce luxusný stavebný projekt na albánskom pobreží Jadranského mora. Denník The Guardian konštatuje, že ide o ďalší znak rastúceho hnevu Albáncov voči výstavbe v environmentálne citlivých oblastiach, píše TASR.
Albánci už dva týždne protestujú proti plánom na výstavbu luxusného letoviska, za ktorým je zať amerického prezidenta Jared Kushner. Demonštranti žiadajú zrušenie tohto projektu z dôvodu jeho dosahov na chránené mokrade v okolí, ktoré sú domovom tuleňov, morských korytnačiek a plameniakov.
Obyvatelia dediny Rrjoll ležiacej v oblasti pieskových pláží a borovicových lesov na severozápade Albánska v sobotu protestovali proti ďalšiemu projektu s tvrdením, že sa stavia na pôde, ktorú im zhabali.
Protestujúci mávali vlajkami Albánska, strhávali oplotenie a kričali: „Revolúcia!“. Niektorí sa dostali do potýčky s bezpečnostnými zložkami, ale polícia ich nezastavila pri odstránení oplotenia.
„Protesty sa nezastavia, kým obyvatelia dediny Rrjoll nedostanú odškodnenie. Sme 200 rodín, ktorých pôda bola zabavená,“ uviedol jeden z protestujúcich.
Albánska spoločnosť buduje na tomto mieste päťhviezdičkové luxusné turistické stredisko a albánska vláda jej v rámci tohto projektu udelila „osobitný štatút investora,“ objasňuje The Guardian.
Vlastník pôdy v tejto oblasti pre britský denník povedal, že to, čo sa deje v Albánsku, je „šialenstvo“. „Požiadali sme investorov, aby prišli a konzultovali s ľuďmi, ale odmietli,“ uviedol.
Albánci už dva týždne protestujú proti plánom na výstavbu luxusného letoviska, za ktorým je zať amerického prezidenta Jared Kushner. Demonštranti žiadajú zrušenie tohto projektu z dôvodu jeho dosahov na chránené mokrade v okolí, ktoré sú domovom tuleňov, morských korytnačiek a plameniakov.
Obyvatelia dediny Rrjoll ležiacej v oblasti pieskových pláží a borovicových lesov na severozápade Albánska v sobotu protestovali proti ďalšiemu projektu s tvrdením, že sa stavia na pôde, ktorú im zhabali.
Protestujúci mávali vlajkami Albánska, strhávali oplotenie a kričali: „Revolúcia!“. Niektorí sa dostali do potýčky s bezpečnostnými zložkami, ale polícia ich nezastavila pri odstránení oplotenia.
„Protesty sa nezastavia, kým obyvatelia dediny Rrjoll nedostanú odškodnenie. Sme 200 rodín, ktorých pôda bola zabavená,“ uviedol jeden z protestujúcich.
Albánska spoločnosť buduje na tomto mieste päťhviezdičkové luxusné turistické stredisko a albánska vláda jej v rámci tohto projektu udelila „osobitný štatút investora,“ objasňuje The Guardian.
Vlastník pôdy v tejto oblasti pre britský denník povedal, že to, čo sa deje v Albánsku, je „šialenstvo“. „Požiadali sme investorov, aby prišli a konzultovali s ľuďmi, ale odmietli,“ uviedol.