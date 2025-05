V Albánsku sa konajú voľby, favoritom je strana premiéra Ramu

Tirana 11. mája (TASR) - V Albánsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby. Súčasný premiér Edi Rama sa v nich so svojou Socialistickou stranou uchádza už o svoje štvrté funkčné obdobie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.



Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h a občania v nich budú môcť hlasovať do 19.00 h. Jasným favoritom na výhru je práve Rama a jeho Socialistická strana (PS), ktorá má podľa najnovších prieskumov šancu získať až 49 percent hlasov. Najsilnejším súperom PS by mala byť Demokratická strana (PD) opozičného lídra Saliho Berishu, ktorá v prieskumoch získala približne 35 percent. Predbežné výsledky sa očakávajú ešte v nedeľu v noci, oficiálne v pondelok.



Rama sa stal premiérom Albánska v roku 2013 a jeho mandát voliči vo voľbách odvtedy potvrdili ešte dvakrát. Balkánska krajina je od roku 2009 členom Severoatlantickej aliancie a od roku 2014 aj kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie (EÚ). Podľa medzinárodných pozorovateľov Albánsko nedávno zaznamenalo pokrok v oblasti boja proti korupcii.



Rama počas kampane za posledné týždne opakovane hlásal svoj sľub vstúpiť do EÚ do konca tohto desaťročia. „Získame štvrtý mandát a pre Albánsko v EÚ do roku 2030 nepremrháme ani deň,“ uviedol v piatok. Berishovu kampaň negatívne ovplyvnili obvinenia z korupcie.