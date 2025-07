V Albánsku sa začal súdny proces s expremiérom Berishom

Tirana 22. júla (TASR) - V Albánsku sa v pondelok začal súdny proces s bývalým prezidentom a expremiérom Salim Berishom, ktorý je obžalovaný z korupcie. Súčasný opozičný líder na súd neprišiel a jeho právnici požiadali o výmenu sudcov. Súd odročil pojednávanie na september, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Berisha, predseda najväčšej albánskej opozičnej Demokratickej strany, je obžalovaný z „pasívnej korupcie zo strany vysokopostaveného predstaviteľa“. Údajné pochybenie, do ktorého mal byť zapojený aj zať exprezidenta, súvisí s privatizáciou verejných pozemkov v Tirane a siaha do roku 2008.



Osemdesiatročný Berisha sa v pondelok nedostavil na súd v hlavnom meste a albánskym médiám povedal, že ho budú zastupovať jeho právnici.



AFP pripomína, že exprezident opakovane poprel obvinenia z korupcie a označil ich za politické, pričom uviedol, že za nimi stojí súčasný premiér Edi Rama.



Právnici na začiatku procesu požiadali o výmenu sudcov poverených prípadom a súd obvinili z „nedostatku nezávislosti“. Súd odročil pojednávanie na september, pričom neuviedol konkrétny dátum.



Špeciálny tribunál pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu vo vyhlásení zdôraznil, že sudcovia „rešpektujú zákon a sú vzdialení od akéhokoľvek politického či mediálneho tlaku“.



V roku 1992 sa stal Berisha prvým demokraticky zvoleným prezidentom Albánska po páde komunizmu. V rokoch 2005 - 2013 bol aj predsedom vlády.



Spojené štáty a Británia pre obvinenia z korupcie zakázali exprezidentovi Albánska a blízkym členom jeho rodiny vstup na svoje územie, informuje stanica ABC News.



AFP pripomína, že boj proti korupcii je pre Albánsko jedným z kľúčových kritérií v prístupovom procese do Európskej únie.