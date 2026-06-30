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V Albánsku zadržali osoby, ktoré hádzali vajcia na autá poslancov
Od mája prebiehajú protesty proti výstavbe luxusného hotela Trumpovej dcéry Ivanky a jej manžela Kushnera v chránenej oblasti na juhozápadnom pobreží Albánska.
Autor TASR
Tirana 30. júna (TASR) - Albánska polícia v utorok zadržala šesť protestujúcich pred budovou parlamentu po tom, čo hádzali vajcia na autá poslancov počas najnovšieho protestu proti výstavbe luxusného hotela spájaného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Od mája prebiehajú protesty proti výstavbe luxusného hotela Trumpovej dcéry Ivanky a jej manžela Jareda Kushnera v chránenej oblasti obce Zvernec na juhozápadnom pobreží Albánska.
Demonštranti hádzali v utorok desiatky vajec na autá poslancov a pokúšali sa preraziť policajný kordón, ktorý ich oddeľoval od vozidiel, uviedla AFP. Podľa videí zverejnených na sociálnych sieťach polícia spacifikovala dve osoby, ktorým následne nasadila putá.
Albánsky obhajca ľudských práv Endri Shabani v televíznom rozhovore uviedol, že „začal vyšetrovať správanie polície“. „Právo na protest je ústavné právo a polícia sa správala neprimerane voči demonštrantom,“ dodal.
V popoludní sa pred policajným riaditeľstvom v Tirane zhromaždili desiatky demonštrantov, ktorí požadovali prepustenie zadržaných. Všetkých šesť osôb prepustili krátko po 17.00 h.
Plán na výstavu hotela bol po prvýkrát predstavený v roku 2024. Najnovšie protesty sa však začali po tom, čo sa na pláži ostrova objavili koncom mája oplotenia z ostnatého drôtu a buldozéry. Okrem nesúhlasu s týmto projektom podľa právničky Ireny Duleovávyovej vyjadrujú demonštranti aj nesúhlas so zákonom o chránených územiach z februára 2024, ktorý by spolu s legislatívou o strategických investíciách mohol umožniť výstavbu. Protestujúci tiež žiadajú odstúpenie premiéra z funkcie z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu.
Od mája prebiehajú protesty proti výstavbe luxusného hotela Trumpovej dcéry Ivanky a jej manžela Jareda Kushnera v chránenej oblasti obce Zvernec na juhozápadnom pobreží Albánska.
Demonštranti hádzali v utorok desiatky vajec na autá poslancov a pokúšali sa preraziť policajný kordón, ktorý ich oddeľoval od vozidiel, uviedla AFP. Podľa videí zverejnených na sociálnych sieťach polícia spacifikovala dve osoby, ktorým následne nasadila putá.
Albánsky obhajca ľudských práv Endri Shabani v televíznom rozhovore uviedol, že „začal vyšetrovať správanie polície“. „Právo na protest je ústavné právo a polícia sa správala neprimerane voči demonštrantom,“ dodal.
V popoludní sa pred policajným riaditeľstvom v Tirane zhromaždili desiatky demonštrantov, ktorí požadovali prepustenie zadržaných. Všetkých šesť osôb prepustili krátko po 17.00 h.
Plán na výstavu hotela bol po prvýkrát predstavený v roku 2024. Najnovšie protesty sa však začali po tom, čo sa na pláži ostrova objavili koncom mája oplotenia z ostnatého drôtu a buldozéry. Okrem nesúhlasu s týmto projektom podľa právničky Ireny Duleovávyovej vyjadrujú demonštranti aj nesúhlas so zákonom o chránených územiach z februára 2024, ktorý by spolu s legislatívou o strategických investíciách mohol umožniť výstavbu. Protestujúci tiež žiadajú odstúpenie premiéra z funkcie z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu.