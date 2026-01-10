< sekcia Zahraničie
V Aleppe sa obnovili boje medzi Kurdmi a silami lojálnymi vláde
Aleppo 9. januára (TASR) — Po krátkom prímerí vypukli v piatok v sýrskom meste Aleppo opäť ťažké boje medzi jednotkami lojálnymi dočasnému prezidentovi Ahmadovi Šarovi a kurdskými ozbrojencami napojenými na Sýrske demokratické sily (SDF). Kurdi tvrdia, že husto osídlená prevažne kurdská štvrť Šajch Maksúd sa ocitla pod intenzívnou paľbou z ťažkých zbraní, tankov a delostrelectva. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Ostreľovanie potvrdilo aj Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, podľa ktorého bola zasiahnutá aj jediná nemocnica v oblasti. Situácia sa „drasticky vyhrotila“, pričom v ďalšej kurdskej štvrti prívrženci prechodnej vlády údajne zabili niekoľko zdravotníkov, uvádza SOHR.
Štátom kontrolovaná tlačová agentúra SANA citovala z vyhlásenia sýrskeho ministerstva obrany, v ktorom sa uvádza, že v štvrti Šajch Maksúd bola zistená prítomnosť ozbrojených skupín tvorených zločincami vrátane prívržencov zvrhnutého prezidenta Bašára Asada, ako aj osobami s väzbami na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) a cudzincami.
Boje v druhom najväčšom sýrskom meste trvajú od utorka a považujú sa za najťažšie od pádu Asada. V piatok o 03.00 h miestneho času (01.00 h SEČ) začalo platiť krátke prímerie v troch štvrtiach Aleppa pod kontrolou kurdských militantov, ktorí ich mali opustiť do 09.00 h (07.00 h SEČ). Tí to však odmietli.
Podľa OSN v dôsledku bojov opustilo svoje domovy okolo 30.000 osôb, SANA informovala až o 140.000 vysídlených. Podľa SOHR bolo od utorka zabitých najmenej 43 ľudí vrátane 23 civilistov.
Od zvrhnutia Asada je Aleppo pod kontrolou novej, islamistami vedenej sýrskej vlády. Štvrte Šajch Maksúd a Ašrafíja sú však naďalej ovládané kurdskými jednotkami napojenými na SDF, a to napriek ich minuloročnému prísľubu, že sa odtiaľ stiahnu.
Podľa dohody s Damaskom z minulej jari sa mali SDF integrovať do nových sýrskych ozbrojených síl a vzdať sa kontroly nad ekonomicky dôležitými oblasťami bohatými na ropu v prospech vlády. Zatiaľ sa tak nestalo.
Kurdi sa obávajú opätovného útlaku zo strany islamistov, preto uprednostňujú decentralizovanú formu vlády, aby sa vyhli opätovnej strate svojich práv. Vláda v Damasku chce naopak vytvoriť centralizovaný štát argumentujúc, že po rokoch rozdelenia sa snaží o jednotu Sýrie.
