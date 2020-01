V Alžíri sa stretnú šéfovia diplomacií krajín susediacich s Líbyou

Alžír 22. januára (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín susediacich s Líbyou by sa mali stretnúť vo štvrtok v Alžíri v rámci medzinárodného úsilia o dosiahnutie politického urovnania líbyjského konfliktu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie alžírskeho ministerstva zahraničných vecí.



Na stretnutí v alžírskej metropole, organizovanom z iniciatívy Alžírska, by sa mali stretnúť ministri zahraničných vecí Tuniska, Egypta, Sudánu, Čadu, Nigeru a Mali.



Cieľom tohto stretnutia je podľa príslušného ministerstva dosiahnuť "politické urovnanie krízy prostredníctvom inkluzívneho dialógu medzi všetkými stranami". "Preskúma sa najnovší vývoj v Líbyi... s cieľom umožniť našim líbyjským bratom vyriešiť krízu vo svojej krajine bez akýchkoľvek zásahov," píše sa v stanovisku ministerstva.



Alžírsko, ktoré si zachovalo neutrálny postoj k bojujúcim stranám, zdieľa s Líbyou takmer 1000 kilometrov dlhú štátnu hranicu.



V tejto africkej krajine rokovali predtým o líbyjskom konflikte zahraniční lídri a vyslanci vrátane talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho a vysokopostavených diplomatov Egypta, Francúzska, Talianska a Turecka.



Očakáva, že v nedeľu do Alžíru pricestuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v rámci svojej dvojdňovej návštevy Alžírska.



Svetoví lídri krajín v nedeľu na summite v Berlíne prisľúbili nezasahovať do ozbrojeného konfliktu v Líbyi a rešpektovať zbrojné embargo, o ktorom rozhodla OSN v roku 2011.