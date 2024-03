V Alžírsku budú v septembri predčasné prezidentské voľby

Alžír 21. marca (TASR) — V Alžírsku sa budú 7. septembra, tri mesiace pred riadnym termínom, konať predčasné prezidentské voľby. Bez ďalších podrobností to vo štvrtok oznámila prezidentská kancelária po stretnutí, ktoré viedla hlava štátu Abdal Madžíd Tabbún a zúčastnili sa na ňom aj poslanci a náčelník generálneho štábu armády. Informovala o tom agentúra AFP.



Tabbún bude mať v novembri 79 rokov. Zvolený bol v decembri 2019 po prodemokratických protestoch, ktoré vypukli vo februári toho istého roka a prinútili odstúpiť dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku. Jeho päťročné funkčné obdobie sa skončí v decembri. Prezident zatiaľ nepovedal, či bude opäť kandidovať.



Tabbún bol za vlády Butefliku, ktorý zomrel v septembri 2021 vo veku 84 rokov, predsedom vlády (od mája do augusta 2017). Po odstúpení Butefliku pokračovali demonštrácie za reformy v Alžírsku vedené protestným hnutím Hirák, avšak so začiatkom koronavírusovej pandémie ochabli. Tabbúnova vláda demonštrácie neskôr zakázala a zintenzívnila represie voči svojim oponentom, aktivistom a novinárom.



Vo februári ľudskoprávna organizácia Amnesty International konštatovala, že päť rokov po začiatku prodemokratických protestov alžírske úrady stále potláčajú právo na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie. Upozornila, že stovky ľudí boli svojvoľne zatknuté a desiatky pokojných demonštrantov, novinárov a aktivistov sú stále vo väzení.