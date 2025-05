V Alžírsku odsúdili desiatky ľudí za volebné podvody

Alžír 26. mája (TASR) - Približne 70 ľudí odsúdili v Alžírsku na tresty odňatia slobody za spáchanie volebných podvodov. Medzi odsúdenými sú aj traja bývalí uchádzači o post prezidenta, píše TASR podľa pondelňajšej správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na nemenovaný zdroj z prostredia tamojšej justície.



Niekdajší prezidentskí kandidáti - podnikateľka Saída Neghzová, bývalý minister Belkásim Sáhlí a neveľmi známy politik Abdelhakím Hamádí - boli podľa citovaného zdroja poslaní na desať rokov do väzenia za kupovanie podpisov pod kandidatúru v prezidentských voľbách z vlaňajšieho septembra.



Májový proces s nimi trval deväť dní, pričom prokuratúra v rámci neho žiadala pre nich desaťročné väzenské tresty i pokutu vo výške milióna alžírskych dinárov (približne 6660 eur).



Desiatky zvyšných obvinených vrátane troch synov Neghzovej boli odsúdení na päť až osem rokov väzenia. Väčšinou šlo o poslancov miestnych zastupiteľstiev, ktorí si vraj za svoje podpisy v prospech kandidátov nechali zaplatiť.



Ani jeden z troch zmienených politikov sa nakoniec nemohol zaregistrovať do vlaňajších prezidentských volieb, v ktorých s veľkým náskokom zvíťazil už vtedy úradujúci prezident Abdal Madžíd Tabbún.



V Alžírsku musí uchádzač o post prezidenta získať na kandidatúru aspoň 600 podpisov od volených zástupcov miestnych samospráv, a to v prinajmenšom 29 z celkovo 58 provincií. Prípadne má druhú možnosť, a to zisk najmenej 50.000 podpisov od oprávnených voličov, pričom v každej z provincií ich musí byť aspoň 1200.



Alžírska prokuratúra ešte začiatkom vlaňajšieho augusta oznámila, že dovedna 68 ľudí bolo zadržaných pre obvinenia z "kupovania podpisov" pre zmienených troch kandidátov.