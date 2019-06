V Alžírsku poslali do väzby za dva dni dvoch expremiérov

Protikorupčný zásah sa v krajine uskutočňuje v období veľkých protestov Alžírčanov.

Alžír 13. júna (TASR) - Bývalého alžírskeho premiéra Abdala Málika Salála vzali do väzby v rámci rozsiahleho protikorupčného zásahu. Ide už o druhého bývalého premiéra za posledné dva dni, ktorého poslali v Alžírsku za mreže, kým jeho prípad vyšetrujú orgány.



Alžírska generálna prokuratúra uviedla vo štvrtok v oznámení, že Salála vyšetrujú okrem iného aj pre "korupciu a rozvrat štátnych financií". Úrad premiéra vykonával v rokoch 2014 - 2017, pripomenula tlačová agentúra AP.



Umiestnenie Salála do väzby nasledovalo deň po tom, ako do tej istej väznice al-Harráš poslali niekdajšieho štvornásobného predsedu vlády Ahmada Újahju, popredného predstaviteľa alžírskej politickej scény, ktorého donútili odísť v marci.



Salál bol v minulosti aj ministrom verejných prác a manažérom kampane exprezidenta Abdala Azíza Butefliku.



Protikorupčný zásah sa v krajine uskutočňuje v období veľkých protestov Alžírčanov.



Obaja politici, Salál i Újahjá, sú medzi početnými významnými postavami Alžírska, ktoré vyšetrujú pre korupciu. Vyšetrovanie sa začalo po týždňoch masových protestov, ktoré donútili chorľavého prezidenta Butefliku v apríli odísť z funkcie, dodala agentúra AFP.