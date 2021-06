V Alžírsku sa konajú parlamentné voľby, opozícia vyzvala na ich bojkot

Alžír 12. júna (TASR) - V Alžírsku sa v sobotu konajú voľby do 407-člennej dolnej komory parlamentu, Národného ľudového zhromaždenia, ktoré pred ich začiatkom sprevádzali masové zatýkanie predstaviteľov opozície a výzvy na bojkot. Uviedla to agentúra AFP.



Svoj hlas môže odovzdať viac ako polovica zo 44 miliónov Alžírčanov. Pozorovatelia očakávajú veľké straty pre etablované strany Front národného oslobodenia (FLN) a Národné demokratické zhromaždenie (RND).



Viac ako polovica z 13.000 kandidátov sú "nezávisle" zaregistrovaní uchádzači. Z výziev opozície na bojkot volieb by mohli ťažiť islamisticky orientované strany.



Protestné hnutie Hirak vyzvalo svojich stúpencov, aby sa na voľbách nezúčastnili. V roku 2019 sa mu podarilo zorganizovať demonštrácie so státisícmi účastníkov, ktoré viedli k odchodu dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku. Ten predtým oznámil, že aj napriek svojmu krehkému zdraviu po prekonanej mŕtvici sa bude uchádzať o piaty mandát.



Od mája začali alžírske úrady proti hnutiu Hirak zakročovať čoraz intenzívnejšie a pred voľbami zatkli sedem jeho popredných predstaviteľov a ďalšie stovky aktivistov. V hlavnom meste Alžír rozmiestnila polícia v piatok stovky svojich príslušníkov. Armáda varovala pred akýmkoľvek pokusom o narušenie hlasovania.



Provládne strany vyzvali voličov na masovú účasť na "rozhodujúcom hlasovaní", ktoré má podľa nich po dvoch nepokojných rokoch obnoviť stabilitu v krajine. Tento cieľ sa však zrejme nepodarí dosiahnuť, keďže účasť na predchádzajúcich prezidentských voľbách i referende o ústave bola aj vďaka výzvam opozície na ich bojkot rekordne nízka.



Volebné miestnosti v Alžírsku sa zatvárajú o 19.00 h miestneho času (20.00 h SELČ). Výsledky volieb budú oznámené v najbližších dňoch.