V Alžírsku slávnostne otvorili najväčšiu mešitu v Afrike

Alžír 26. februára (TASR) - V alžírskom hlavnom meste Alžír v nedeľu po rokoch odkladov slávnostne otvorili Veľkú alžírsku mešitu, známu aj ako Džamáa el-Džazair.



Ide o najväčšiu mešitu v Afrike a po svätostánkoch v saudskoarabských mestách Mekka a Medina o tretiu najväčšiu mešitu na svete, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Minaret mešity v Alžíri sa týči do výšky 265 metrov, čo predstavuje globálne prvenstvo. Priestranná modlitebná hala mešity je určená pre približne 35.000 veriacich. Podľa denníka The Guardian modlitebňa dokáže poňať až 120.000 ľudí.



Mešitu projektovala nemecká architektonická kancelária KSP Engel. Základný kameň stavby bol položený v roku 2011. Mešitu dokončili už v roku 2020, ale jej slávnostné otvorenie sa opakovane odkladalo pre masové protesty proti vláde.



Na nedeľňajšej ceremónii sa zúčastnil aj alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún. Miestne médiá novú mešitu napriek určitej kritike označili za "klenot islamskej architektúry".



Modernistický dizajn stavby obsahuje arabské a severoafrické prvky na počesť alžírskej tradície a kultúry. Mešita má tiež pristávaciu plochu pre vrtuľník a knižnicu, do ktorej sa zmestí až milión kníh, uvádza The Guardian.



Oficiálne náklady na projekt boli 898 miliónov dolárov. Mešita bola pôvodne projektom bývalého prezidenta Abdala Azíza Butefliku, ktorý chcel, aby sa stala jeho "dedičstvom". Buteflika odstúpil po protestoch v roku 2019.