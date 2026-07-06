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V alžírskych voľbách získala najviac kresiel vládnuca strana
Tohtoročná účasť bola rekordne nízka a dosiahla iba 21 percent.
Autor TASR
Alžír 6. júla (TASR) - Alžírsky vládnuci Front národného oslobodenia (FLN) získal vo voľbách do dolnej komory parlamentu najviac kresiel - 90 z celkovo 407. Oznámil to v pondelok Národný nezávislý volebný úrad (ANIE). Zároveň potvrdil, že tohtoročná účasť bola rekordne nízka a dosiahla iba 21 percent. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vo všeobecnosti sa očakávalo, že FNL si udrží kontrolu nad Národným ľudovým zhromaždením, ktorého členovia sú volení na päťročné funkčné obdobie. V Alžírsku je zhruba 25 miliónov oprávnených voličov.
Tohtoročné voľby sa podľa ľudskoprávnych organizácií konali v čase obáv z rastúcich životných nákladov a obmedzovania slobôd v tejto severoafrickej krajine. Sprevádzali ich aj kontroverzie spôsobené tým, že vláda diskvalifikovala približne tretinu potenciálnych kandidátov.
Rekordne nízku volebnú účasť naznačovali už predbežné výsledky zverejnené koncom minulého týždňa. Padol tak rekord z parlamentných volieb z roku 2021, keď k urnám prišlo 23 percent voličov. Úrad ANIE v pondelok vo vyhlásení uviedol, že vysoká neúčasť „nie je špecifická pre Alžírsko“ a že voľby boli transparentné.
Voľby v roku 2021 boli prvými od prodemokratických protestov, ktoré vypukli dva roky predtým a viedli k odstúpeniu vtedajšieho dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku. Následne bol zvolený súčasný prezident Abdal Madžíd Tabbún a v roku 2024 si víťazstvom zabezpečil druhé funkčné obdobie v úrade.
Vo všeobecnosti sa očakávalo, že FNL si udrží kontrolu nad Národným ľudovým zhromaždením, ktorého členovia sú volení na päťročné funkčné obdobie. V Alžírsku je zhruba 25 miliónov oprávnených voličov.
Tohtoročné voľby sa podľa ľudskoprávnych organizácií konali v čase obáv z rastúcich životných nákladov a obmedzovania slobôd v tejto severoafrickej krajine. Sprevádzali ich aj kontroverzie spôsobené tým, že vláda diskvalifikovala približne tretinu potenciálnych kandidátov.
Rekordne nízku volebnú účasť naznačovali už predbežné výsledky zverejnené koncom minulého týždňa. Padol tak rekord z parlamentných volieb z roku 2021, keď k urnám prišlo 23 percent voličov. Úrad ANIE v pondelok vo vyhlásení uviedol, že vysoká neúčasť „nie je špecifická pre Alžírsko“ a že voľby boli transparentné.
Voľby v roku 2021 boli prvými od prodemokratických protestov, ktoré vypukli dva roky predtým a viedli k odstúpeniu vtedajšieho dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku. Následne bol zvolený súčasný prezident Abdal Madžíd Tabbún a v roku 2024 si víťazstvom zabezpečil druhé funkčné obdobie v úrade.