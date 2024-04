V americkej lotérii Powerball padla výhra za vyše 1,3 miliardy dolárov

Des Moines 8. apríla (TASR) — Hráč lotérie Powerball v Oregone vyhral v nedeľu jackpot v hodnote viac ako 1,3 miliardy dolárov (1,2 miliardy eur). Víťazný tiket bol vyžrebovaný po viac ako trojhodinovom meškaní, pričom výherné čísla boli: 22, 27, 44, 52, 69 a červený Powerball 9. TASR informuje podľa agentúry AP.



Víťazný tiket bol predaný v meste Portland, uviedla oregonská lotéria. "Chcem zablahoželať víťazovi k tomuto momentu, ktorý mu zmenil život," uviedol vo vyhlásení riaditeľ lotérie v Oregone Mike Wells. "Nikto v Oregone nikdy nezískal cenu v takom rozsahu a pre našich zamestnancov a hráčov je to veľmi vzrušujúce."



Vo vyhlásení sa uvádza, že víťaz má rok na prihlásenie sa k výhre. Podľa zákonov Oregonu, hráči až na malé výnimky nemôžu zostať v anonymite.



Jackpot bude 621 miliónov dolárov (573,78 milióna eur), ak sa víťaz rozhodne pre jednorázovú výplatu. Hodnota 1,326 miliardy dolárov (1,26 miliardy eur) to bude, ak sa rozhodne pre rentu vyplácanú počas 30 rokov. Výhra podlieha federálnym daniam, v niektorých štátoch USA aj miestnym daniam.



Jackpot sa kumuloval od Nového roka až do žrebovania v nedeľu, pretože počas 41 po sebe idúcich žrebovaní nikto neuhádol víťaznú kombináciu. Výhra je ôsma najvyššia v histórii lotérie v USA a šanca na úspech bola jedna ku 292,2 miliónom. Žreb v lotérii Powerball vyjde na dva doláre, pričom sa predávajú v 45 štátoch USA.