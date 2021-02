V americkom Senáte pokračuje druhým dňom impeachment Donalda Trumpa

Washington 10. februára (TASR) - V americkom Senáte začal v stredu druhý deň procesu ústavnej žaloby (impeachmentu) bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP.



Senátori si v priebehu stredy vypočujú argumenty deviatich demokratických kongresmanov zo Snemovne reprezentantov, ktorí v procese zastávajú úlohu žalobcov. Na presvedčenie dvojtretinovej väčšiny 100-členného Senátu, že Trump svojim konaním podnecoval povstanie, majú žalobcovia celkovo 16 hodín.



Stredajšie zasadnutie Senátu má potrvať osem hodín, takže je pravdepodobné, že táto časť procesu pokračovať aj vo štvrtok, keďže stredajšie zasadanie Senátu má podľa plánu trvať osem hodín.



Nemenovaní poradcovia demokratických členov Snemovne reprezentantov pre televíznu stanicu CNN uviedli, že tím žalobcov na čele s kongresmanom Jamiem Raskinom ukáže senátorom dosiaľ nezverejnené zábery z bezpečnostných kamier Kapitolu. Tie podľa nich zachytávajú "extrémne násilie" Trumpových prívržencov, ktorí 6. januára vtrhli do sídla amerického Kongresu vo Washingtone.



Koncom týždňa vystúpia na pôde Senátu aj Trumpovi právni zástupcovia, ktorí budú mať na obhajobu svojho klienta celkovo taktiež 16 hodín.



Proces impeachmentu v Senáte sa začal v utorok, úvodná rozprava však nebola zameraná na samotné obvinenie, ale na samotnú ústavnosť procesu. Tím obhajcov totiž argumentoval, že celý proces je protiústavný, keďže Donald Trump už medzičasom nie je prezidentom. Senát však v pomere hlasov 56-44 zahlasoval za pokračovanie procesu. K demokratickým senátorom sa pridali i šiesti republikáni. Potrebná bola len jednoduchá väčšina hlasov.



Trump je jediným prezidentom USA, na ktorého bola podaná ústavná žaloba až dvakrát v priebehu jeho funkčného obdobia. Prvýkrát čelil pokusu o impeachment v decembri 2019, Senát však vznesenú žalobu napokon odmietol. Proces vtedy trval tri týždne, pripomína agentúra AFP.



Tento raz sa očakáva, že senátori vo veci rozhodnú oveľa skôr, zrejme už začiatkom budúceho týždňa, uviedla v utorok CNN s odvolaním sa na demokratických zákonodarcov.



Predpokladá sa, že Senát aj tejto druhý pokus o Trumpov impeachment napokon odmietne. Demokrati majú v hornej komore Kongresu len 50 kresiel, na svoju stranu by tak museli získať až 17 republikánov, čo sa nepovažuje za pravdepodobné.



Trumpovi stúpenci vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Joea Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Trump predtým svojich priaznivcov opakovane burcoval nepodloženými obvineniami o zmanipulovaní prezidentských volieb a vyzýval ich, aby pochodovali ku Kapitolu. Samotný Trump však popiera, že ich nabádal k násilnostiam.