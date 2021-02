V americkom Senáte sa začal druhý impeachment Donalda Trumpa

Na snímke stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dostať cez bariéry pred budovou Kapitolu vo Washingtone 6. januára 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke text ústavnej žaloby (impeachment) na dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa pred podpisom demokratickej predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej vo Washingtone v stredu 13. januára 2021. Foto: TASR/AP

Richard Nixon, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Washington 9. februára (TASR) - V americkom Senáte sa v utorok začal v poradí druhý proces ústavnej žaloby (impeachmentu) bývalého prezidneta Donalda Trumpa. Demokratickí členovia Snemovne reprezentantov obviňujú Trumpa z podnecovania povstania v súvislosti s januárovým útokom jeho prívržencov na sídlo amerického Kongresu.Očakáva sa, že proces bude prebiehať do nedele alebo pondelka, uviedla televízna stanica CNN s odvolaním sa na demokratických senátorov.Úlohu žalobcov zastáva deväť vybraných demokratických kongresmanov zo Snemovne reprezentantov. Ich cieľom je presvedčiť dvojtretinovú väčšinu 100-členného Senátu, aby na konci procesu uznali Trumpa za vinného.Samotným obvinením sa však bude Senát zaoberať až v stredu. V priebehu utorka bude rozprava zameraná na jeden z kľúčových argumentov Trumpových právnikov, ktorí tvrdia, že celý proces impeachmentu je protiústavný, pretože Trump už nie je prezidentom. Diskusia by mala trvať štyri hodiny a senátori budú následne hlasovať, či je proces v súlade s ústavou.Počnúc stredou bude mať každá strana na predloženie svojich argumentov 16 hodín. Táto časť procesu bude trvať pravdepodobne do víkendu, informuje stanica BBC. Senátori sa potom budú môcť pýtať otázky.Trump je jediným prezidentom USA, na ktorého bola podaná ústavná žaloba až dvakrát v priebehu jeho funkčného obdobia. Prvýkrát čelil pokusu o impeachment v decembri 2019, ktorý však Senát napokon odmietol.Prvý impeachment súvisel s obvineniami, že Trump v júli 2019 zneužil svoje právomoci, keď v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským žiadal, aby bolo na Ukrajine začaté vyšetrovanie syna demokratického kandidáta na prezidenta Joea Bidena. Trump sa v prípade nevyhovenia svojej požiadavke údajne vyhrážal zastavením vojenskej pomoci Kyjevu za takmer 400 miliónov dolárov.Demokrati vtedy vykonali rozsiahle vyšetrovanie na základe ktorého vypracovali obvinenia. Senát však napokon Trumpa spod obvinení oslobodil.Tentokrát je voči Trumpvi vznesené len jedno obvinenie, a to v súvislosti s udalosťami zo 6. januára, ktoré televízne stanice vysielali naživo. Trumpovi prívrženci vtedy dokonca vtrhli do komory Senátu, kde sa proces ústavnej žaloby odohráva, pripomína agentúra AP.Napriek tomu sa očakáva, že Senát impeachment aj teraz odmietne. Demokrati majú v tejto hornej komore Kongresu len 50 kresiel, na svoju stranu by tak museli získať až 17 republikánov.Trumpovi stúpenci vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Joea Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Trump predtým svojich priaznivcov opakovane burcoval nepodloženými obvineniami o zmanipulovaní prezidentských volieb a vyzýval ich, aby pochodovali ku Kapitolu. Samotný Trump však popiera, že ich nabádal k násilnostiam.Termín "impeachment" označuje žalobu, ktorú podáva zákonodarné zhromaždenie (parlament) na vysoko postavených štátnych predstaviteľov a môže ich týmto mechanizmom aj odvolať. K impeachmentu možno pristúpiť v prípadoch, keď sú prezident, viceprezident alebo vyšší štátni úradníci dôvodne podozriví zo zrady, úplatkárstva, respektíve iných závažných trestných činov, alebo keď zneužili moc a hrubo sa previnili voči verejnému záujmu.Ústavná žaloba alebo impeachment má pôvod v stredovekom Anglicku, kde sa vznikajúci parlament už v 14. storočí usiloval o to, aby boli kráľovi poradcovia za svoje činy zodpovední. Prvé zaznamenané prípady impeachmentu sa datujú do roku 1376. Inštitút impeachmentu nadobudol význam najmä v 17. storočí ako nástroj obrany pred svojvôľou anglických kráľov.Poslednými dvoma prípadmi v Británii boli žaloby voči Warrenovi Hastingsovi, koloniálnemu správcovi a prvému generálnemu guvernérovi v Indii (1787), a lordovi Melvillovi (1805). V čase, keď sa éra impeachmentu v Anglicku chýlila ku koncu, bol tento inštitút zakomponovaný do amerického ústavného poriadku.V USA obžalovala Snemovňa reprezentantov doteraz len dve desiatky ľudí, väčšinou federálnych sudcov. Senát vyslovil súhlasné stanovisko iba v necelej polovici prípadov — zástupcovia štátu často opustili funkciu sami, ešte pred samotným začatím impeachmentu.Proces, ktorý vedie k impeachmentu, spustili v USA dosiaľ proti trom prezidentom, Donald Trump je štvrtým.Ako prvý bol demokrat Andrew Johnson v roku 1868 obvinený z pokusu o odvolanie svojho odporcu, ministra vojny Edwina M. Stantona, na čo nemal podľa novely zákona bez súhlasu Kongresu právo. Pri hlasovaní v Senáte zachránil prezidenta jediný hlas.V roku 1974 hrozila žaloba republikánovi Richardovi Nixonovi v súvislosti s aférou Watergate. Proces impeachmentu sa formálne v Snemovni reprezentantov začal už 30. októbra 1973. Nixon však z úradu prezidenta odstúpil 9. augusta 1974, a tak nečelil obžalobe pred Senátom v plnom rozsahu.V roku 1998 obvinili demokrata Billa Clintona z krivej prísahy a marenia spravodlivosti v spojitosti so sexuálnou aférou s bývalou stážistkou v Bielom dome Monikou Lewinskou. Tieto dva zo štyroch článkov obžaloby schválila Snemovňa reprezentantov 19. decembra 1998. Senát však 12. februára 1999 zbavil Clintona obvinení – republikánom sa nepodarilo získať 67 hlasov zo 100 potrebných na odvolanie prezidenta.