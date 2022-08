V americkom štáte Kentucky naďalej pátrajú po obetiach ničivých záplav

Jackson 1. augusta (TASR) - Počet obetí ničivých záplav na východe amerického štátu Kentucky stúpol na 28, informovala v pondelok agentúra AFP. Očakáva sa, že bilancia obetí záplav spôsobených prívalovými dažďami sa ešte zvýši.



Ako v pondelok informovala agentúra AFP, záchranári pokračujú v pátraní po telách obetí. Niektoré oblasti v hornatom regióne sú však po záplavách stále neprístupné: cesty do nich sú zaplavené, mosty sú podmyté a mnohé domy voda vzala so sebou. Záchranné práce komplikuje aj občasný dážď a slabé mobilné spojenie.



"Toto je jedna z najničivejších a najtragickejších povodní, aké sme v našej histórii zažili," povedal guvernér štátu Andy Beshear v relácii Meet the Press vysielanej televíziou NBC.



"Telá budeme nachádzať celé týždne, mnohé z nich budú aj stovky metrov od miesta, kde sa stratili," povedal Beshear.



Záplavy zasiahli ten z regiónov štátu Kentucky, ktorý už aj tak trpel chudobou spôsobenou úpadkom uhoľného priemyslu, ktorý bol základom jeho ekonomiky, uviedla AFP.



Prezident USA Joe Biden v súvislosti so záplavami v Kentucky podpísal osobitné vyhlásenie, ktoré umožňuje poskytnúť Kentučanom federálnu pomoc a doplniť tak zdroje samotného štátu Únie a miestnych orgánov.



AFP vo svojej správe konštatuje, že záplavy na východe Kentucky sú posledným zo série poveternostných extrémov, ktoré sú podľa vedcov neklamným znakom klimatických zmien.



AFP pripomenula, že vlani v decembri zabilo tornádo v západnej časti Kentucky 60 ľudí.