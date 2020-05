V Missouri po prestávke pre COVID-19 obnovili výkon trestu smrti

Washington 20. mája (TASR) - Po dva a polmesačnej prestávke spôsobenej epidémiou choroby COVID-19 vykonali v utorok v štáte Missouri popravu muža odsúdeného na trest smrti za vraždu 81-ročnej ženy. Odsúdený 64-ročný Walter Barton svoju vinu do poslednej chvíle odmietal a označoval sa za nevinného, informovala v stredu agentúra AFP.



Bartonovi právnici v snahe zachrániť svojho mandanta podali ešte odvolanie na Najvyšší súd USA, ten však ich žiadosť zamietol bez komentára.



Barton bol jedným z troch ľudí, ktorí v roku 1991 objavili telo obete na parkovisku karavanov, ktoré prevádzkovala. Hlavným dôkazom proti nemu boli škvrny krvi nájdené na jeho šatách a svedectvo informátora z väznice.



Bartonova poprava smrtiacou injekciou bola v USA prvá od 5. marca. Kým v štátoch Ohio, Texas a Tennessee je vykonávanie absolútneho trestu pre epidémiu koronavírusu stále pozastavené, v štáte Missouri boli prijaté opatrenia, aby sa Bartonova poprava mohla uskutočniť: prítomným merali pri vstupe do väznice teplotu, museli mať nos a ústa zakryté rúškom a v budove ich rozdelili do troch miestností, aby bolo možné zachovať rozstupy.



Odporcovia trestu smrti namietali proti vykonaniu rozsudku nad Bartonom, pričom argumentovali, že štát počas popravy nielen ohrozil zdravie väzenského personálu a nútil dozorcov vzdorovať usmerneniu úradov verejného zdravia, ale odmietol aj zvážiť "nové dôkazy o tom, že Barton môže byť nevinný."



Medzi tými, ktorí vyjadrovali pochybnosti o Bartonovej vine, bol aj bývalý hlavný sudca najvyššieho súdu v Missouri, Michael Wolff. Podľa jeho vyjadrenia pre denník St. Louis-Post Dispatch dôkazy o rozstreknutej krvi na Bartonovom odeve boli "úplne nepresvedčivé" a svedectvu informátora z väzenia "chýba dôveryhodnosť".