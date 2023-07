V Ammáne sa konalo prvé fórum o probléme pašovania drog zo Sýrie

Ammán 24. júla (TASR) - V jordánskej metropole Ammán sa v nedeľu začalo prvé zasadnutie fóra, ktorého cieľom je bojovať proti pašovaniu drog z vojnou zničenej Sýrie cez Jordánsko do bohatých štátov Perzského zálivu. S odvolaním sa na jordánske ministerstvo zahraničných vecí o tom informovala agentúra AFP.



Fórum vzniklo na základe dohody medzi jordánskym ministrom zahraničných vecí Ajmánom Safadím a sýrskym prezidentom Bašárom Asadom, ktorí sa začiatkom júla stretli v Damasku.



AFP pripomenula, že toto stretnutie sa konalo v čase, keď v blízkovýchodnom regióne narastajú obavy v súvislosti s prílevom zakázaného stimulantu zo Sýrie.



Rozhovory v Ammáne sa sústredili na diskusiu o subjektoch, ktoré organizujú, riadia a uskutočňujú pašerácke operácie cez hranice do Jordánska, ako aj na opatrenia, ktoré by bolo možné prijať v snahe čeliť "tomuto eskalujúcemu nebezpečenstvu pre celý región", uviedlo jordánske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.



Jordánske bezpečnostné zložky v posledných rokoch sprísnili pohraničné kontroly a občas oznamujú zmarené pokusy o pašovanie drog a zbraní zo Sýrie.



Od opätovného prijatia Sýrie do Ligy arabských štátov v máji tohto roku sa regionálna spolupráca s Asadovou vládou zintenzívňuje, čím sa ukončuje aj viac ako desaťročná izolácia Sýrie, ktorá sa začala po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011.