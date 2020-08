V Ammáne sa stretli vrchní predstavitelia Jordánska, Iraku a Egypta

Ammán 25. augusta (TASR) - Iracký premiér Mustafá Kázimí a egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí pricestovali v utorok do Ammánu na summit s jordánskym kráľom Abdalláhom. Predmetom rokovaní má byť obchod, ekonomická spolupráca a regionálny rozvoj, informovala agentúra DPA.



Abdalláh privítal oboch predstaviteľov osobitne na letisku hlavného mesta Ammán. Ide o tretie spoločné stretnutie najvyšších predstaviteľov týchto troch krajín za posledné dva roky, avšak po prvý raz s účasťou Kázimího.



Na stretnutí sa mal zúčastniť aj iracký minister komunikácií Arkán Šiháb Šajbání. Do Ammánu pricestoval v rámci príprav na summit ešte v piatok, avšak po príchode na letisko mal pozitívny test na nový koronavírus. Do domácej karantény musel tak ísť aj jordánsky minister digitálnej ekonomiky a podnikania Muthaná Gharájba, ktorý ho na letisku privítal.



"Summit prebehne podľa pôvodných plánov v utorok, avšak v rámci preventívnych opatrení bude obmedzená veľkosť delegácií, ako aj čas rokovaní," uviedol pre agentúru AFP Kázimího hovorca.



Šajbání je prvým irackým ministrom, ktorý sa nakazil koronavírusom. Na ochorenie COVID-19 už zomrel jeden člen irackého parlamentu a minulý týždeň aj poradca prezidenta.