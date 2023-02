V Amsterdame otvoria historickú výstavu väčšiny diel od Vermeera

Amsterdam 7. februára (TASR) - Amsterdamské Rijksmuseum v piatok otvorí unikátnu výstavu diel od holandského barokového maliara Johannesa Vermeera.



Múzeum pre tento účel zhromaždilo 28 obrazov z celého sveta. Ide o tri štvrtiny jeho všetkých diel; spoľahlivo sa mu pripisuje 34 malieb, autorstvo ďalších troch je sporné.



Avizovaná výstava je najväčšou ukážkou Vermeerových diel, aká bola dosiaľ pripravená, uviedol pre tlačovú agentúru AFP generálny riaditeľ múzea Taco Dibbits.



"Ešte nikdy v histórii sa nezhromaždilo na jednom mieste 28 Vermeerových obrazov. Toľko ich ani on sám nevidel pohromade," dodal šéf Rijksmuseum.



Zapožičané diela pochádzajú z múzeí a zbierok z Washingtonu, New Yorku, Tokia, Londýna, Paríža či Dublinu.



Záujem o výstavu je taký veľký, že Rijksmuseum už vopred predalo 200.000 vstupeniek. Výstava potrvá od 10. februára do 4. júna 2023; je to vôbec najdlhšia výstava v dejinách tohto múzea.



Cena jednej vstupenky pre dospelú osobu je podľa webovej stránky múzea 30 eur.



Johannes Vermeer (1632-1675) sa narodil v rodine kalvínskeho obchodníka, ale po svadbe s bohatou ženou, s ktorou mal 11 detí, konvertoval na katolicizmus.



O jeho živote existuje len veľmi málo údajov a v porovnaní s holandskými umelcami "zlatého veku" jeho dielo upadlo do zabudnutia až do opätovného zhodnotenia v 19. storočí.