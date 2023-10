V Amsterdame pochodovali tisíce ľudí na podporu Palestínčanov

Amsterdam 15. októbra (TASR) - Tisíce ľudí pochodovali v nedeľu ulicami holandského mesta Amsterdam na propalestínskej demonštrácii v čase, keď sa izraelské sily pripravujú na inváziu do pásma Gazy v reakcii na minulotýždňový bezprecedentný útok islamistov z hnutia Hamas.



Protestujúci premenili centrálne amsterdamské námestie na more palestínskych vlajok a transparentov s nápismi ako "Osloboďte Palestínu", "Zastavte vojnu" a "Zastavte útok na Gazu", informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Podobné pochody sa počas víkendu konali aj v mestách iných západných krajín vrátane Washingtonu, Londýna či Ženevy.



"Je to hrozné, ale nemám na to žiadne riešenie. Podporujem palestínsky ľud," povedal pre AFP kanadský turista v súvislosti s útokmi Hamasu, ktoré si vyžiadali vyše 1300 mŕtvych.



Za osem dní, odkedy ozbrojenci rozpútali najkrvavejší útok v dejinách Izraela, židovský štát odpovedal ničivou bombardovacou kampaňou na pásmo Gazy, ktorá si vyžiadala viac ako 2300 mŕtvych.



Izrael vyzval 1,1 milióna Palestínčanov, aby opustili severnú časť pásma Gazy, pretože sa pripravuje na pozemnú inváziu, ktorej cieľom je zničiť túto islamistickú militantnú skupinu.



Trasa amsterdamského pochodu sa mala pôvodne skončiť v starej židovskej štvrti Amsterdamu. Trasa však bola v priebehu týždňa zmenená, aby sa predišlo možnej konfrontácii.



Začiatok pochodu prebehol pokojne v miernom mrholení za výraznej prítomnosti polície. V sobotu sa aj v celej Británii na demonštráciách zhromaždili desaťtisíce ľudí na podporu Palestínčanov v súvislosti s nedávnymi udalosťami.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v nedeľu v Ženeve uviedol, že nariadenie Izraela evakuovať severnú časť pásma Gazy vyvolalo "masové vysídľovanie" tamojšieho obyvateľstva a jeho presun do južnej časti enklávy.