V Amsterdame pochodovali tisícky klimatických aktivistov

Amsterdam 31. mája (TASR) - Tisícky klimatických aktivistov v piatok pochodovali v Amsterdame na protest proti investíciám holandských spoločností do "ničenia klímy". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Odhadom viac než desaťtisícový dav, ktorý niesol transparenty s nápismi: "Dvíhame päsť proti znečisťovateľom" či "Zastavte fosílne násilie", prešiel okružnou trasou cez obchodnú štvrť Zuidas.



V tejto bohatej oblasti sídlia veľké banky, výrobné a ropné spoločnosti a ďalšie nadnárodné priemyselné podniky. Zuidas je považovaná za najdôležitejšie obchodné centrum v piatej najväčšej európskej ekonomike.



Zuidas označila riaditeľka Greenpeace Holandsko Marieke Vellekoopová za finančné srdce Holandska. "Sme tu, aby sme im povedali, nech prestanú investovať do ničenia prírody," povedala pre agentúru AFP.



Zmena klímy je podľa politických pozorovateľov významnou témou nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu, a to najmä medzi mladšími voličmi.



Medzi účastníkmi pochodu boli aj členovia Greenpeace, Extinction Rebellion a Milieudefensie - skupiny, ktorá pred tromi rokmi vyhrala veľký environmentálny spor proti nadnárodnému ropnému gigantu Shell. Spoločnosť sa proti tomuto rozsudku odvolala.



Milieudefensie sa v novom súdnom konaní zamerala aj na poprednú holandskú banku ING so sídlom neďaleko Amsterdamu a obvinila ju z financovania organizácií znečisťujúcich životné prostredie.



V decembri banka oznámila, že do roku 2040 postupne ukončí financovanie ťažby ropy a plynu a zaviazala sa výrazne zvýšiť financovanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.