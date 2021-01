V Amsterdame protestovali proti reštrikciám tisíce ľudí

Amsterdam 17. januára (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí sa zišlo v nedeľu v Amsterdame na nepovolenom proteste proti pandemickým opatreniam. Informovala o tom agentúra Reuters.



Účastníci protestu, z ktorých mnohí nemali rúška a nedodržiavali medzi sebou bezpečné rozstupy, sa zišli v centre mesta na námestí pred budovami holandského národného múzea Rijksmuseum a múzea Vincenta van Gogha, kde okrem iných skandovali aj heslá vyzývajúce na odboj. Poriadková polícia demonštrantov po výzvach, aby námestie opustili, rozohnala za pomoci vodného dela. Niektorí z nich na policajtov hádzali delobuchy, píše agentúra Reuters.



Holandsko v utorok predĺžilo do 9. februára platné epidemiologické opatrenia zamerané na zastavenie šírenia nového druhu koronavírusu. Dôvodom je stále rastúci počet nakazených osôb a obavy z nového variantu vírusu, ktorý sa prvýkrát objavil v južnom Anglicku.



V Holandsku platí od polovice decembra dosiaľ najprísnejší lockdown. V krajine sú zatvorené školy aj obchody ponúkajúce iné než základné tovary. V Holandsku predtým platili jedny z najmenej prísnych epidemiologických opatrení v Európe. Krajinu však silne zasiahla druhá a tretia vlna nákazy a reštrikcie sprísnila.



Okrem pandémie čelí Holandsko aj politickej kríze po tom, ako tamojšia vláda podala v piatok demisiu po škandále okolo prídavkov na deti. Kabinet premiéra Marka Rutteho tým prevzal politickú zodpovednosť za to, že úrady mylne označili 20.000 rodičov za podvodníkov pri poberaní tohto príspevku, v dôsledku čoho sa niektoré rodiny dostali do finančnej núdze.