Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

V Andamanskom mori sa potopila loď s utečencami, 250 je nezvestných

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Dháka 14. apríla (TASR) - Približne 250 ľudí vrátane detí je nezvestných po potopení lode, na palube ktorej sa nachádzali rohingskí utečenci aj občania Bangladéša. Plavidlo sa potopilo v Andamanskom mori v severovýchodnej časti Indického oceánu, uviedla v utorok Organizácia Spojených národov (OSN). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rybárska loď, ktorá vyplávala z Teknafu v južnom Bangladéši a smerovala do Malajzie, sa údajne potopila v dôsledku silného vetra, rozbúreného mora a preplnenia,“ uviedol vo vyhlásení Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Státisíce Rohingov utekajú pred násilnosťami zo strany mjanmarskej armády a budhistických milícií do susedného Bangladéša. V Mjanmarsku boli členovia tejto moslimskej menšiny podľa vlastných vyjadrení vystavení masovému znásilňovaniu, vraždeniu a podpaľovaniu domov.

Mjanmarská vláda neuznáva Rohingov ako oficiálnu menšinu, odopiera im občianstvo a považuje ich za Bengálcov pochádzajúcich z Bangladéša.

Mjanmarsko v januári tohto roka na pôde Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu odmietlo obvinenia zo spáchania genocídy voči Rohingom s tým, že tieto tvrdenia nie sú ničím podložené.

Žalobu na MSD proti Mjanmarsku podala v roku 2019 Gambia a pridali sa k nej viaceré ďalšie štáty.
