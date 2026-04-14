< sekcia Zahraničie
V Andamanskom mori sa potopila loď s utečencami, 250 je nezvestných
Státisíce Rohingov utekajú pred násilnosťami zo strany mjanmarskej armády a budhistických milícií do susedného Bangladéša.
Autor TASR
Dháka 14. apríla (TASR) - Približne 250 ľudí vrátane detí je nezvestných po potopení lode, na palube ktorej sa nachádzali rohingskí utečenci aj občania Bangladéša. Plavidlo sa potopilo v Andamanskom mori v severovýchodnej časti Indického oceánu, uviedla v utorok Organizácia Spojených národov (OSN). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Rybárska loď, ktorá vyplávala z Teknafu v južnom Bangladéši a smerovala do Malajzie, sa údajne potopila v dôsledku silného vetra, rozbúreného mora a preplnenia,“ uviedol vo vyhlásení Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).
Státisíce Rohingov utekajú pred násilnosťami zo strany mjanmarskej armády a budhistických milícií do susedného Bangladéša. V Mjanmarsku boli členovia tejto moslimskej menšiny podľa vlastných vyjadrení vystavení masovému znásilňovaniu, vraždeniu a podpaľovaniu domov.
Mjanmarská vláda neuznáva Rohingov ako oficiálnu menšinu, odopiera im občianstvo a považuje ich za Bengálcov pochádzajúcich z Bangladéša.
Mjanmarsko v januári tohto roka na pôde Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu odmietlo obvinenia zo spáchania genocídy voči Rohingom s tým, že tieto tvrdenia nie sú ničím podložené.
Žalobu na MSD proti Mjanmarsku podala v roku 2019 Gambia a pridali sa k nej viaceré ďalšie štáty.
„Rybárska loď, ktorá vyplávala z Teknafu v južnom Bangladéši a smerovala do Malajzie, sa údajne potopila v dôsledku silného vetra, rozbúreného mora a preplnenia,“ uviedol vo vyhlásení Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).
Státisíce Rohingov utekajú pred násilnosťami zo strany mjanmarskej armády a budhistických milícií do susedného Bangladéša. V Mjanmarsku boli členovia tejto moslimskej menšiny podľa vlastných vyjadrení vystavení masovému znásilňovaniu, vraždeniu a podpaľovaniu domov.
Mjanmarská vláda neuznáva Rohingov ako oficiálnu menšinu, odopiera im občianstvo a považuje ich za Bengálcov pochádzajúcich z Bangladéša.
Mjanmarsko v januári tohto roka na pôde Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu odmietlo obvinenia zo spáchania genocídy voči Rohingom s tým, že tieto tvrdenia nie sú ničím podložené.
Žalobu na MSD proti Mjanmarsku podala v roku 2019 Gambia a pridali sa k nej viaceré ďalšie štáty.