V anglickom meste Epping pokračovali protiimigračné nepokoje

Londýn 21. júla (TASR) — V anglickom meste Epping ležiacom v grófstve Essex približne 30 kilometrov severovýchodne od centra Londýna v nedeľu opäť vypukli nepokoje pred hotelom, v ktorom bývajú žiadatelia o azyl. Za „násilné výtržnosti“ bolo zatknutých päť ľudí, jeden policajt utrpel zranenie a poškodené bolo policajné vozidlo. Uviedla to v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na britskú políciu.



Podľa britskej agentúry PA hádzali výtržníci na policajtov strážiacich vchod do hotela fľaše a dymovnice.



Na protiimigračnej demonštrácii, ktorá sa začala pokojne, sa zúčastnili stovky ľudí. Demonštranti skandovali slogany ako „Zachráňte naše deti“ a „Pošlite ich domov“. Na transparentoch z kartónu boli nápisy vyzývajúce na deportáciu cudzincov, ktorí sa dopustili trestnej činnosti, a na ochranu „našich detí“.



Napätie v Eppingu pretrváva už niekoľko dní. Vyvolali ho správy o zatknutí 38-ročného žiadateľa o azyl za údajné sexuálne napadnutie 14-ročného dievčaťa. Muž vo štvrtok na súde tieto obvinenia poprel. Pri následných večerných stretoch bolo zranených osem policajtov a poškodené tri vozidlá.



Spojeným kráľovstvom minulé leto otriasli protiimigračné nepokoje po tom, čo v meste Southport na severozápade krajiny dobodal tínedžer na smrť tri dievčatá vo veku šesť až deväť rokov. Šírili sa správy, že išlo o moslimského migranta, no nakoniec sa ukázalo, že útočník je britský občan, ale jeho rodičia pochádzajú z Rwandy.