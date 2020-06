V anglickom meste Reading dobodali niekoľko ľudí

Londýn 21. júna (TASR) - Niekoľko ľudí bolo v sobotu večer dobodaných vo verejnom parku Forbury Gardens v juhoanglickom meste Reading a polícia upozornila, že vyšetruje správy o "vážnom incidente". Zároveň vyzvala ľudí, aby sa oblasti vyhýbali. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na britské médiá.



Televízia Sky News uviedla, že k dobodaniu ľudí došlo na mieste, kde sa v sobotu už skôr konal protest hnutia Na životoch černochov záleží (Black Lives Matter). Tieto protesty proti rasizmu sa tam konali už niekoľko víkendov.



Polícia lokalitu uzavrela. Zatiaľ nič nenaznačuje, že prípad súvisí s demonštráciami, dodala stanica Sky News.







Pri útoku nožom v Readingu mali zomrieť traja ľudia



Londýn 21. júna (TASR) - Traja ľudia mali prísť o život pri útoku nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer v parku Forbury Gardens v centre juhoanglického mesta Reading. Polícia tento čin hodnotí ako terorizmus, uviedla televízia Sky News.



Polícia ani záchranári však tieto informácie zatiaľ nepotvrdili.



V súvislosti s útokom bola zadržaná jedna osoba. Podľa agentúry Press Association ide o Líbyjčana.



Policajti podľa Sky News uskutočnili aj raziu v bytovom dome nachádzajúcom sa na okraji parku Forbury Gardens. Nie je však známe, či súvisí so zadržaným Líbyjčanom.



Na sociálnych médiách sa objavil videozáznam zachytávajúci najmenej dvoch ľudí ležiacich v kaluži krvi, ktorým bola poskytovaná kardiopulmonálna resuscitácia. Úrady však vyzvali používateľov, aby ich nešírili.



Polícia regiónu Thames Valley oznámila, že na miesto činu prišla spolu s ďalšími pohotovostnými zložkami okolo 19.00 h miestneho času. Následne zatkla muža, ktorý je teraz vo väzbe.



"Viacero ľudí utrpelo zranenia a boli prevezení do nemocnice," uviedla polícia.



Útok sa stal v oblasti, kde sa predtým konal pokojný protest hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží). Jeho organizátori však tvrdia, že útok s demonštráciou nesúvisí, keďže sa stal až po jej skončení.



Na útok reagoval aj britský premiér Boris Johnson. "Moje myšlienky sú so všetkými, ktorých sa týka hrozný incident v Readingu. Ďakujem pohotovostným zložkám na mieste činu," napísal Johnson na Twitteri.