V Anglicku a Walese musia byť psy plemena American bully registrované

Londýn 1. februára (TASR) — V reakcii na niekoľko smrteľných útokov psov na ľudí je v Anglicku a Walese od štvrtka zakázané vlastníctvo neregistrovaných jedincov psieho plemena American bully veľkosti XL (výška v kohútiku 51 – 57 centimetrov), takzvaných XL Bullies. Uviedla to vo štvrtok agentúra DPA.



Na udelenie výnimky je treba splniť prísne požiadavky. Majitelia musia preukázať, že ich pes bol vykastrovaný do 30. júna, v prípade šteniatok do jedného roka to treba urobiť do konca roka 2024.



Vyžaduje sa tiež, aby majiteľ psa mal uzavreté poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu a zviera malo implantovaný mikročip. V prípade útoku zvieraťa na človeka hrozí majiteľovi trest odňatia slobody až na 14 rokov. Od konca roku 2023 musia byť XL Bullies držané na vôdzke a na ulici mať nasadený náhubok.



Chov a predaj XL Bullies sú zakázané. Ak majiteľ nechce splniť uvedené požiadavky, môže dať zviera utratiť za poplatok 200 libier (okolo 235 eur). Doteraz úrady prijali viac ako 150 žiadostí. K Anglicku a Walesu sa s podobnými nariadeniami pridá 23. februára aj Škótsko.



Takzvaný American XL Bully (slovo bully je odvodené od termínu buldog) vznikol v USA koncom 80. rokov 20. storočia krížením amerického pitbulteriéra a amerického stafordšírskeho teriéra, ktorého cieľom bolo získať psa mohutnejšieho vzrastu.



V rokoch 2001 – 2021 boli v Spojenom kráľovstve zaznamenané tri smrteľné útoky psov na človeka ročne. V nasledujúcich dvoch rokoch ich počet stúpol na 23. Väčšinu z nich spôsobili práve XL Bullies.



Zostávajú však niektoré nezodpovedané otázky, napríklad o počte XL Bullies. Ministerstvo životného prostredia na jeseň odhadovalo populáciu v Anglicku a Walese na 10.000 zvierat. Do konca januára však bolo zaregistrovaných vyše 35.000 žiadostí o registráciu. Aktivisti za práva zvierat odhadujú, že v Británii žije najmenej 50.000 týchto psov, hoci niektoré odhady naznačujú, že by ich mohlo byť až 100.000.



Krok vlády sa stretol aj s kritikou. Samantha Gainesová z Kráľovskej spoločnosti pre predchádzanie krutosti voči zvieratám (RSPCA) tvrdí, že mnohí majitelia budú ignorovať nové pravidlá. Objavili sa tiež obavy, že polícia nemusí zvládnuť nápor v prípade, ak dôjde k rozsiahlemu nedodržiavaniu novej legislatívy.